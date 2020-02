Freiburg Gruppenvergewaltigung: Dünne Luft für Angeklagte

Nach knapp neun teilweise zähen Verhandlungsmonaten ist der Prozess um die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer zur Tatzeit 18 Jahre alten Frau im Umfeld der Diskothek "Hans Bunte Areal" in Freiburg in die entscheidende Phase gegangen: Der medizinische Gutachter Torsten Passie aus Hannover hat am Donnerstag geschildert, in welchem Zustand die 18-Jährige in der Tatnacht nach dem wohl erstmaligen Konsum von Ecstasy und dem Konsum mehrerer alkoholischer Getränke gewesen sein muss. Die These eines Teils der elf Angeklagten, die Frau habe völlig enthemmt den Sex mit ihnen regelrecht eingefordert, wurde dadurch pulverisiert.