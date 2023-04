Der SC Freiburg fordert in dieser Woche zweimalden Rekordmeister heraus. Wir wollen wissen: Halten Sie es mit dem SC oder hoffen Sie auf einem Bayern-Sieg?









Ja, das schwarzgelbe Fußballherz blutet. Als BVB-Keeper Gregor Kobel in der 13. Minute katastrophal über den Ball trat und den Bayern damit das 1:0 schenkte, sprang es sogar kurzzeitig entzwei. Wer kann nun dafür sorgen, dass meine Wunden heilen? Ganz klar: der SC Freiburg. Denn am Dienstagabend steigt zunächst der Pokalkracher in München, bevor die Bayern am Samstag in der Liga ins Europa-Pokal-Stadion müssen.

Ach, wie schön wären doch zwei Ausrutscher des Überfliegers, um die Titelhoffnungen meiner Dortmunder in Takt zu halten! Mein Herz schlug schon immer auch ein wenig für den SC und in dieser Woche ganz besonders. Doch es gibt auch zahlreiche Menschen in der Region, die es in dieser Woche mit dem Rekordmeister halten. Denen wird das Gewinnen nie langweilig und machen auch beim SC Freiburg keine Ausnahme, selbst wenn es Sympathien für die Streich-Truppe gibt. Bestes Beispiel: Der Kollege, der hier an dieser Stelle bereits beklagt hat, keine Tickets bekommen zu haben. Immerhin eine kleine Schwächung für das Team von der Säbener Straße.

Aber wem drücken Sie, liebe Leser, die Daumen? Sehnen Sie die Überraschung – genau wie ich – herbei oder wollen Sie am liebsten schon den Sekt für Meisterschaft Nummer elf und Pokalsieg kaltstellen?