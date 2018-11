Freiburg (red/rha). Regisseur Jörg Wulff kommt am Montag, 26. November, in den Friedrichsbau Freiburg, um nach der 20.45-Uhr-Vorstellung von "Kosmische Brocken – Frank Zappa und die Deutschen" mit dem Publikum über seinen Film zu reden. Ein Virus infiziert junge Musikliebhaber in Ost- und Westdeutschland – mit lebenslangen Folgen. Die Ostdeutschen haben dabei die größere Leidenschaft bewiesen und in einem kleinen Ferienort an der Ostseeküste ein Festival gegründet, zu dem seit fast 30 Jahren Zappa-Musiker, Fans, Zappateers und Freunde schräger Musik aus aller Welt pilgern. Eine eingeschworene Gemeinde wehrt sich gegen die Gleichschaltung der Musikindustrie. Die Dreharbeiten für den Film haben vor 25 Jahren, drei Tage nach Zappas Tod, begonnen. Zum ersten Interview mit den Ur-"Mothers" Jimmy Carl Black, Bunk Gardner und Don Preston sind im Lauf der Jahre Gespräche mit vielen Zappa-Musikern dazugekommen. "Kosmische Brocken" ist eine Sondervorstellung anlässlich des 25. Todestags von Frank Zappa.