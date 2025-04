Freiburg: Fliegerbombe gefunden – Entschärfung verzögert sich

1 Am Nachmittag ist in Freiburg bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Bei Bauarbeiten wird in der Freiburger Innenstadt eine Fliegerbombe gefunden. Die Evakuierung wird ausgeweitet, die Entschärfung verzögert sich.









Die Entschärfung einer in der Freiburger Innenstadt gefundenen Fliegerbombe verzögert sich. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, wurde der Evakuierungsradius von 100 auf 300 Meter ausgeweitet. Die Evakuierungen dauerten an, betroffen seien nunmehr mehr als 2.000 Menschen. Die Entschärfung sei im Laufe der Nacht geplant. Zuvor war noch vom Abend die Rede.