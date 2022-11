2 Für den SC Freiburg bis ans Ende der Welt – oder zumindest Europas: Florian Sutterer (Dritter von links) und Niko Beneke (Zweiter von rechts) mit einer Gruppe weiterer Unentwegter in Aserbaidschans Hauptstadt Baku Foto: privat

Das nennt man wohl echte Fan-Liebe: Florian Sutterer aus Oberweier ist mit einem Kumpel 4000 Kilometer nach Aserbaidschan zum Europa-League-Auswärtsspiel des SC Freiburg gereist. Ein in mehrerlei Hinsicht einmaliges Erlebnis für den 27-Jährigen.















Lahr/Baku - Florian Sutterer, SC Freiburg-Fan aus Oberweier, hat seinen Verein schon zu einigen Auswärtsspielen begleitet und dabei etliche Kilometer gesammelt. Auch hat er dabei schon einiges erlebt. 4000 Kilometer für nur eine Reise sind aber auch für ihn eine Neuheit. "Das ist definitiv die weiteste Anreise zu einem Auswärtsspiel für mich", bestätigt er. Für ihn aber kein Hindernis, trotzdem zum letzten Gruppenspiel in der Europa League des SC Freiburg in Aserbaidschans Hauptstadt Baku zu reisen. Begleitet wurde er dabei von seinem Freund Niko Beneke aus Freiburg.

Mit dem Visum gab es keine Probleme. Dies konnten Sutterer und Beneke ganz bequem online beantragen. Es sei sogar 30 Tage lang gültig. Da ist genug Zeit, um im Rahmen des Fußballspiels auch die Stadt und die Gegend erkunden zu können.

Die weite Anreise nach Baku hat sich gelohnt

Von Frankfurt aus führte sie ihre Reise am Dienstag mit einem Zwischenstopp am Flughafen Warschau an ihr Ziel nach Baku. Am Flughafen in Warschau trafen sie dabei auf weitere SC-Fans aus ganz Deutschland. "Das war wie ein kleines Familientreffen", berichtet Sutterer. Der Warschauer Flughafen war für kurze Zeit in der Hand der Freiburg-Fans und die Stimmung bereits dort sehr gut.

"Am Mittwochmorgen sind wir in Baku angekommen und hatten noch etwas mit der Zeitverschiebung von drei Stunden zu kämpfen", erklärt Freiburg-Fan Sutterer. Nachdem sich die beiden im Hotel noch etwas ausgeruht hatten, erkundeten sie die Hauptstadt. Auch dort sind die beiden immer wieder auf andere SC-Fans gestoßen. "Es gab die Vorgabe ›Alle in weiß‹ – genau wie bei der Auswärtsfahrt in Nantes", so Sutterer. Außerdem wurden vor Ort bei einem Fan-Treffen besondere Fan-Schals an alle mitreisenden Freiburg-Fans verteilt.

Sportlich war das letzte Gruppenspiel des SC Freiburg gegen Qarabag Agdam nicht mehr von großer Bedeutung. Die Breisgauer hatten sich bereits sicher für das Achtelfinale in der Europa League qualifiziert. Umso entspannter konnten Sutterer und Beneke das Spiel am Donnerstagabend verfolgen.

Die Freiburger haben sich vor dem Spiel getroffen und wurden mit Shuttle-Bussen zum Stadion gebracht. "Der Einlass ins Stadion war etwas chaotisch und hat ein bisschen gedauert", berichtet der SC-Fan. Alle hätten es aber rechtzeitig vor dem Anpfiff ins Stadion geschafft.

Freiburg-Fans erleben besonderen Abend

"Die Atmosphäre im Stadion war einfach großartig. Wir hätten natürlich gerne gewonnen", fasst Sutterer das Spiel kurz zusammen. Am Ende trennten sich der SC und Quarabag mit 1:1. Der Stimmung unter den etwa 600 mitgereisten Freiburg-Fans tat das aber keinen Abbruch – immerhin steht der "kleine" SC Freiburg im Achtelfinale der Europa League.

Die beiden Fans sind bereits sehr gespannt auf die Auslosung und den nächsten Gegner. "Wir freuen uns auf die kommende Aufwärtsfahrt – egal, wohin es geht", macht Sutterer klar. Auch gegen eine Reise nach Budapest, wo am 31. Mai das Finale stattfinden wird, hätte er nichts einzuwenden. "Träumen soll ja noch erlaubt sein", sagt er beim Telefonat mit unserer Redaktion.

Am Montagmorgen treten Sutterer und Beneke die Rückreise nach Deutschland an. Bis dahin werden sie noch die Gegend erkunden und einen Tag zur Entspannung einlegen. Doch einen Höhepunkt haben sie noch vor sich: Niko Beneke hat am Samstag Geburtstag. "Den werden wir hier auf jeden Fall richtig feiern", sind sich die zwei sicher.

Die Hauptstadt Aserbaidschans

Baku ist die Hauptstadt Aserbaidschans. Mit 2,3 Millionen Einwohnern in der Stadtprovinz ist Baku die bevölkerungsreichste und flächengrößte Stadt des Landes und im gesamten Kaukasus.