Freiburg-Fan aus Weilen u.d.R.: Wasenwirt träumt vom Fußballwunder in Istanbul

Schwarzwurstbaron Karl-Heinz Koch aus Weilen unter den Rinnen drückt dem SC Freiburg im Europa-Pokal-Finale die Daumen. Und zwar live vor Ort.
Fußball kann Menschen auf eine Art und Weise berühren, wie es nur wenige Dinge schaffen. Trotz aller Millionen, trotz Kommerz und der Schnelllebigkeit des Geschäfts entstehen immer wieder Geschichten, die weit über den Sport hinausgehen. Eine solche Geschichte schreibt derzeit der SC Freiburg in der Europa League – und mittendrin ist Karl-Heinz Koch aus Weilen unter den Rinnen.