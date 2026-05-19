Freiburg-Fan aus Weilen u.d.R.: Wasenwirt träumt vom Fußballwunder in Istanbul

Schwarzwurstbaron Karl-Heinz Koch aus Weilen unter den Rinnen drückt dem SC Freiburg im Europa-Pokal-Finale die Daumen. Und zwar live vor Ort.

Fußball kann Menschen auf eine Art und Weise berühren, wie es nur wenige Dinge schaffen. Trotz aller Millionen, trotz Kommerz und der Schnelllebigkeit des Geschäfts entstehen immer wieder Geschichten, die weit über den Sport hinausgehen. Eine solche Geschichte schreibt derzeit der SC Freiburg in der Europa League – und mittendrin ist Karl-Heinz Koch aus Weilen unter den Rinnen.

Der 68-Jährige gehört zu den Glücklichen, die zwei Tickets für das Endspiel in Istanbul ergattert haben. Koch war aber auch schon beim Halbfinalsieg des SC gegen Sporting Braga live dabei. Wenn er von diesem Erlebnis erzählt, leuchten seine Augen noch immer. „Alle hatten Tränen in den Augen“, sagt er und denkt zurück an den Schlusspfiff, als Fans den Platz stürmten und den Einzug ins Europapokalfinale ausgelassen feierten.

Fußballfieber packt in spät

Nach einer „langen und tollen Nacht“ bewarb sich Karl-Heinz Koch gleich am nächsten Morgen um die Finaltickets. Als am Abend die Zusage für das Spiel in der Türkei kam, konnten er und seine Angehörigen es kaum fassen.

Denn der Metzgermeister, besser bekannt als „Schwarzwurstbaron“ oder auch als „singender Wasenwirt“, infizierte seine ganze Familie mit dem „SC-Virus“, obwohl er selbst erst später zu dieser Leidenschaft fand.

Fußball habe für ihn zuvor nie eine große Rolle gespielt. Zu der Zeit, als Kulttrainer Christian Streich gerade seinen Job als Cheftrainer angetreten hatte, bekam Koch jedoch zwei VIP-Karten für ein Spiel des SC Freiburg geschenkt.

Als echter Schwabe habe er die kostenlosen Karten inklusive Verkostung im Stadion gerne angenommen, verrät er augenzwinkernd. Das Erlebnis habe ihn so beeindruckt, dass er von diesem Zeitpunkt an sein Herz an den Fußballverein aus dem Breisgau verloren hatte.

Seine Frau sei anfangs noch eher zurückhaltend gewesen. Nach dem ersten Besuch im Dreisamstadion habe sie gesagt: „Wir fahren aber jetzt nicht alle 14 Tage da runter?“ Doch schnell hatte auch sie die Begeisterung gepackt, so dass sie heute genauso mitfiebert wie ihr Mann. Auch seine Tochter und sein Schwiegersohn sind leidenschaftliche Unterstützer des Sport-Clubs. Wer ihn zum Spiel in die türkische Hauptstadt begleitet, war deshalb schnell entschieden. Denn sein Schwiegersohn spricht Türkisch und hat zudem Verwandtschaft in Istanbul.

Plan für den Finaltag steht

Der Finaltag ist eng getaktet. Voraussichtlich um 17 Uhr landet der Flieger, angepfiffen wird die Partie um 22 Uhr Ortszeit. „Unser Gepäck nehmen uns die Verwandten ab, damit wir direkt ins Stadion können“, erklärt Koch den Plan.

Fast hätte ein zweites Finale auf die Freiburger gewartet. Doch im DFB-Pokal-Halbfinale setzte es eine Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Vor allem die offensichtliche Fehlentscheidung um ein korrektes Tor zu Beginn der Nachspielzeit schmerzt Koch noch immer. Dafür war er mit seinem Enkel vor vier Jahren im Olympiastadion in Berlin beim Pokalfinale gegen Leipzig. Als unvergesslich beschreibt er die Atmosphäre rund um das Endspiel.

Auf die Tatsache, dass er ein waschechter Schwabe ist und dennoch die Südbadener unterstützt, werde er des Öfteren angesprochen – im Freiburger Stadion witzigerweise meistens beim Toilettengang. Die Reaktionen seien jedoch durchweg positiv, schmunzelt der Wasenwirt.

Er und seine Familie hoffen nun auf ein kleines – oder vielleicht sogar großes – Fußballwunder. „In einem Spiel ist immer etwas möglich“, zitiert Koch eine alte Fußballweisheit. Doch allein der Einzug ins Finale des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs durch die bodenständige Arbeit des Vereins ist für ihn bereits ein unglaublicher Erfolg.

Rote Unterwäsche dabei

Auf Rituale angesprochen, die Fußballfans überall kennen, muss Koch lachen. An einem SC-Spieltag müsse alles rot sein – sogar die Unterwäsche. Gerade beim wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte will er an diesem Ritual nicht rütteln und deshalb hat er selbstverständlich die rote Unterwäsche auch am Bosporus dabei.

Dann, so hofft der Weilener, wird aus dem Traum vom Sieg gegen den englischen Premiere-League-Club Aston Villa Wirklichkeit.