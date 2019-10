Freiburg Ermordete Medizinstudentin: Engagement lebt in Stiftung weiter

«Wir arbeiten für die Ziele und Werte, für die sich Maria in ihrem Leben eingesetzt hat», sagt Michael Lauk. Der 49 Jahre alte Freiburger Start-up-Unternehmer ist Vorsitzender des Verbandes der Freunde der örtlichen Universität und führt so auch die Maria- Ladenburger-Stiftung. Diese hat ihren Sitz in Freiburg und trägt den Namen der jungen Frau, die am 16. Oktober 2016 nachts in Freiburg ermordet wurde. Als der Täter, der Flüchtling Hussein K., im März 2018 vom Landgericht Freiburg zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, verkündeten die Eltern die Gründung der Stiftung.

Zum dritten Jahrestag des Mordes rückt deren Arbeit in den Blick. «Wir sind keine politische Stiftung», sagt Lauk: «Wir wollen vielmehr ein Zeichen der Menschlichkeit setzen mit der Unterstützung Hilfsbedürftiger und so Marias Ziele und Ideale in ihrem Sinne ein Stück weiterleben lassen.» Die junge Frau aus dem Enzkreis in Baden-Württemberg war nach Freiburg zum Studieren gekommen. Sie wollte Ärztin werden, um Menschen zu helfen, wie ihre Eltern Friederike und Clemens Ladenburger erklärten, als sie im März in Berlin den Bürgerpreis der deutschen Zeitungen erhielten. Sie wirkte gemeinsam mit anderen Studierenden in ihrer Fachschaft Medizin und engagierte sich sozial, auch in der Entwicklungshilfe.

Getragen wird die Stiftung, die ihren Sitz in Freiburg hat, von der Familie Ladenburger und von Ehrenamtlichen. Unterstützt werden Lauk zufolge Studenten der Freiburger Universität. Der Schwerpunkt liegt an der medizinischen Fakultät. Hinzu kommen Projekte aus den Fachrichtungen Biologie, Pharmazie und Umweltwissenschaften: «Wir fördern Praktika, Famulaturen und soziale Projekte.» Hilfen beantragen können auch Studenten, die in finanzielle Not oder in andere Schwierigkeiten geraten und deren Studium so in Gefahr sei, wie ein Sprecher der Hochschule erklärt.