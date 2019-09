Freiburg/Düsseldorf Handelte Bahnhofschubser im Wahn?

Werner P. (76, Name geändert) hatte Glück im Unglück, als er am 24. Juli 2017 im S-Bahnhof Düsseldorf-Unterrath von einem zunächst unbekannten Angreifer vom Bahnsteig auf die Gleise gestoßen wurde. Es kam gerade kein Zug, mehrere Helfer vor Ort eilten dem Mann zur Hilfe und konnten ihn schwer verletzt aus dem Gleisbett retten, bevor die nächste Bahn einfuhr. Dennoch: Ein Milzriss, Verletzungen im Gesicht und ein Beckenbruch zeugten hinterher von der Schwere des Angriffs auf den älteren Herrn, der am Freitag in Freiburg vor der 16. Großen Strafkammer des Landgerichts zusammen mit weiteren Zeugen gehört werden soll.

Angeklagt ist dort nämlich der Mann, der P. das alles angetan haben soll. Holger M. (50, Name geändert) sitzt zurzeit in der forensischen Abteilung der Psychiatrie in Emmendingen. Er ist ein Mann mit einer überaus bewegten Vergangenheit, zumindest wenn man dem Lebenslauf Glauben schenkt, den Verteidiger Björn Seelbach aus Bonn im Namen seines Mandanten vorträgt. Demnach war der geborene Kölner bereits als EDV-Berater, Aufnahmeleiter beim Fernsehen und als Verkäufer von Holzengeln auf diversen Märkten berufstätig. Er war Soldat, hat diverse Studiengänge angefangen, galt in der Schule als hochbegabt, hat aber das Gymnasium wegen "rebellischer Verhaltensweisen" vorzeitig verlassen.

Vor allem aber war und ist Holger M. ein Tulku – ein Lehrmeister im Buddhismus, der als vorhergesagte Wiedergeburt eines früheren Lehrmeisters lebt. Und Tulkus werden krank, wenn man sie nicht als solche anerkennt. Das betont zumindest Holger M., der in den 90er-Jahren zum Studium nach Freiburg kam. Holger M. ist ein kranker Tulku, er leidet an Schizophrenie, schon seit vielen Jahren, immer wieder.