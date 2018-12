Freiburg (red/rha). Während der Herbst sich von seiner grauen Seite zeigt, gibt das Zelt-Musik-Festival schon einmal einen Vorgeschmack auf den Festivalsommer 2019. Wie bereits bekannt gegeben wurde, eröffnet Loreena McKennitt am 17. Juli das 37. ZMF im Zirkuszelt. Parallel dazu feiert das John Butler Trio im Spiegelzelt die Eröffnung. Der gefeierte Jazzpianist Chick Corea kommt mit The Spanish Heart Band am 18. Juli ins Zirkuszelt. Feine Sahne Fischfilet heizen am 2. August das Zirkuszelt ein. Samy Deluxe & das DLX Ensemble präsentieren SaMTV unplugged live am 26. Juli im Zirkuszelt. Der deutsche Liedermacher Gisbert zu Knyphausen gibt das Abschlusskonzert am 4. August im Spiegelzelt. Infos: www.zmf.de.