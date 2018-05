Freiburg Bürgermeisterwahl: Debakel Salomons wird als Hass-Wahl gedeutet

Freiburg - Am Morgen nach der Abwahl Dieter Salomons (57) als Oberbürgermeister in Freiburg hat sich im Rathaus der Stadt Katerstimmung breitgemacht: Nach 16 Amtsjahren des Grünen-Politikers fühlen sich viele Beschäftigte verunsichert, was da nun mit dem neuen, politisch wenig erfahrenen Rathauschef Martin Horn (33, parteilos) ab Juli auf sie zukommen wird. Als Salomon vor 16 Jahren ins Amt kam, war er in Freiburg bereits bestens vernetzt durch seine langjährige Tätigkeit als Gemeinderat und in der Landespolitik.