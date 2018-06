Aus Anlass des 30. Geburtstags gibt das Freiburger Barockorchester (FBO) heute und morgen jeweils um 20 Uhr Konzerte im Konzerthaus. Mit 30 ist das FBO nun "erwachsen" und lässt (allmählich) eine neue Generation von Mitgliedern nachwachsen. Dieser Wechsel ist ein wichtiges Thema. Was das Ensemble bei den beiden Konzerten auf mehreren Ebenen spiegelt. Komponisten aus drei Generationen: Telemann, geboren 1681, sein Patensohn C. Ph. E. Bach, geboren 1714, "Vater" der Generation Klassik, also auch Beethovens, geboren 1770, dessen wohl feierlichste Sinfonie, die 9., das FBO erstmals in Europa aufführen wird. Zudem sind mit Petra Müllejans, Kristian Bezuidenhout und Gottfried von der Goltz die scheidende Leiterin, ihr Nachfolger und der bestehende Leiter des Orchesters in einem Konzert gemeinsam auf der Bühne zu hören und zu sehen. Foto: van de Vegt