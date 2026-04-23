Freiburg: Bandendiebstahl bei Ikea? Angeklagte gestehen

Weil sie über Jahre hinweg in großem Stil bei der Möbelhauskette Ikea in Freiburg gestohlen haben sollen, stehen sieben Menschen vor Gericht. Ein Teil von ihnen legt Geständnisse ab.
Im Prozess um schweren Bandendiebstahl bei der Möbelhauskette Ikea in Freiburg haben fünf Angeklagte Geständnisse abgelegt. Der zweite Fortsetzungstermin vor dem Amtsgericht Freiburg wurde aufgehoben, nachdem im Rahmen einer sogenannten Verständigung Gespräche zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung geführt worden waren, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Eine Verständigung ist ein Verfahren, bei dem sich die Beteiligten auf einen Strafrahmen einigen, wenn die Angeklagten ein Geständnis ablegen.