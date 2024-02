Freiburg: Aus Fluss geretteter Rollstuhlfahrer stirbt in Klinik

1 Der Mann wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, doch er hat nicht überlebt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Rettungskräfte zogen eine 71-jährigen Rollstuhlfahrer vergangene Woche aus dem Fluss Elz in Baden-Württemberg. Der Mann starb nun in einer Klinik.









Ein 71-jähriger Rollstuhlfahrer, der in der vergangenen Woche aus dem Fluss Elz in Baden-Württemberg gezogen wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei nach der Rettungsaktion am Mittwoch bereits am Freitagabend gestorben, teilte die Polizei in Freiburg am Montag mit. Passanten im Ort Emmendingen hatten am Mittwochnachmittag gesehen, wie jemand leblos im Wasser der Elz trieb.