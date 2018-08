Freiburg Als 13-Jährige verschwunden: Maria wieder daheim

Nun sind zahllose Fragen offen: Wie geht es Maria, wo hat sie gesteckt, was ist aus dem Mann geworden, mit dem sie damals aus Freiburg weggegangen war? Über den Verbleib des mittlerweile 58 Jahre alten, per internationalem Haftbefehl gesuchten Bernhard Haase aus Blomberg/Nordrhein-Westfalen habe man derzeit keine Kenntnisse, do Polizeisprecher Jerry Clark. Der Haftbefehl gegen den Handwerker und ehemaligen Parteifunktionär der rechtsextremen „Republikaner“ bleibe bestehen: Haase wird wegen Kindesentziehung und schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern gesucht. Eine detailliertere Vernehmung Marias sei für die kommende Woche geplant, so Clark. Auf den ersten Blick hätten die Ermittler den Eindruck gewonnen, dass es der jungen Frau nicht schlecht zu gehen scheine.

Dass Maria nun überraschend wieder aufgetaucht ist, scheint an ein Wunder zu grenzen: Ihm falle spontan kein Fall ein, in welchem ein verschwundener Teenager nach so langer Zeit wieder wohlbehalten daheim auftauche, so Jerry Clark von der Freiburger Polizei. Täglich werden in Deutschland mehrere hundert Menschen vermisst gemeldet. Die allermeisten tauchen binnen weniger Tage wieder auf, nur etwa drei Prozent bleiben länger als ein Jahr verschwunden.

Tochter sucht Kontakt über Facebook