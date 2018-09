Freiburg Maria H. soll diese Woche vernommen werden

Die Polizei Freiburg will die fünf Jahre lang vermisste und nun wieder aufgetauchte Maria H. aus Freiburg noch in dieser Woche vernehmen. "Natürlich erhoffen wir uns Hinweise darauf, was geschehen ist", sagte eine Sprecherin am Montag. Die heute 18-Jährige war in Freiburg im Alter von 13 Jahren mit einem 40 Jahre älteren Mann, einer Internetbekanntschaft, verschwunden. Vergangene Woche tauchte sie wieder auf, nachdem sie zuvor über soziale Netzwerke Kontakt zu ihrer Familie aufgenommen und aus Italien nach Hause geholt worden war.

Damit ist der Vermisstenfall nach Worten der Polizei zwar geklärt. Nach dem aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen stammenden Bernhard Haase werde aber weiter wegen Kindesentzugs und des Verdachts auf Kindesmissbrauch mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.

Marias Vater sagte unterdessen der "Lippischen Landes-Zeitung", dass es seiner Tochter auf den ersten Blick gut gehe. Sie habe ihn vor ihrer Rückkehr via Facebook kontaktiert. "Wir haben drei Tage hin und her gemailt – und dann schrieb sie, dass sie nach Hause kommen möchte", sagte Markus H. dem Blatt. Dann habe er zwei langjährige Freunde gebeten, das Mädchen aus Mailand abzuholen. Maria habe wie vereinbart am Busbahnhof gewartet - alleine und ohne den Mann, mit dem sie seinerzeit untertauchte. Ob sie bis zuletzt mit Haase zusammen war und wo er steckt, wisse er nicht.