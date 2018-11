Freiburg Abgewrackt und magisch

1967 erschien eines der einflussreichsten Alben der Rockgeschichte: "The Velvet Underground and Nico" mit dem berühmten, von Andy Warhol gestalteten Bananen-Cover. Mit der experimentellen Band The Velvet Underground verlor die Rockmusik endgültig ihre Unschuld: Die schwarz gekleideten Musiker setzten dem kalifornischen "Summer of Love" Klänge von düsterer Schönheit und paranoider Aggressivität entgegen. Ihre Songs handelten unverblümt von Drogensucht und sadomasochistischen Praktiken, als andere Bands noch von den Freuden des Händchenhaltens sangen.

The Velvet Underground war die Hausband von Andy Warhols legendärer Factory: Der Pop-Art-Künstler hatte im sechsten Stock eines ehemaligen Fabrikgebäudes in der 231 East 47th Street in Manhattan, New York City eine Mischung aus Atelier und Künstlerkommune eingerichtet, in der das Lebensgefühl und die Aufbruchsstimmung der späten 70er-Jahre, aber auch der Absturz in Drogensucht und Gewalt gelebt wurde.

Nach "Lulu. Eine Mörderballade" und "The Black Forest Chainsaw Opera" erfindet der belgische Kult-Regisseur Stef Lernous mit Schauspielern und Live-Musikern einen rauschhaften Abend des Krachs und der Stille, der Kälte und der Hitze, der Ekstase und des Katers.