Freiburg 25-Jähriger stürzt aus Fenster in den Tod

Der Mann starb noch an der Unfallstelle, nachdem er bei einer Party im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses offenbar unbemerkt aus einem Fenster geklettert war und den Halt verloren hatte.

Zwei Fußgängerinnen beobachteten das Unglück und alarmierten die Rettungskräfte, die aber nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, die Ermittlungen zu dem Unglück dauern jedoch noch an.

Insgesamt sei in und um Freiburg in der Nacht auf den ersten Januar "viel los" gewesen, so die Polizei. Zwei Brände, die in Freiburg durch Silvesterraketen entfacht wurden, verliefen glimpflich und ohne Verletzungen. Die Feuerwehr musste in Freiburg in der Nacht dennoch zu knapp 30 Einsätzen ausrücken.