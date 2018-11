Freiburg "1968" – zurück aus der Zukunft

Das norwegische Theaterkollektiv by Proxy lädt das Publikum zu einer Gruppen-Zeitreise sowohl 50 Jahre in die Vergangenheit als auch 50 Jahre in die Zukunft ein. Denn heute, 50 Jahre nach 1968, steht die Menschheit erneut an einer Schwelle und sollte mit dem Wissen von gestern über die Möglichkeiten von heute sprechen: Ist die Klimakatastrophe noch zu stoppen? Kann sie Weltherrscher von nuklearer Kriegsführung ab-, den Rechtsruck und den Verlust des Glaubens an die Demokratie in Europa aufhalten? Was können die Europäer hoffen und wovor sollten sie sich fürchten?

Das Publikum begibt sich mit by Proxy – die Vergangenheit im Gepäck – auf einen Trip in die Zukunft. Es schaut in den künftigen Sternenhimmel, wagt einen Blick in das ewige Feuer und entdeckt darüber neue Gestaltungsmöglichkeiten. Mit welcher Agenda wird es aus der Zukunft zurückkehren?

Weitere Auffführungen sind am Freitag und Samstag, 23. und 24. November, jeweils um 20 Uhr.