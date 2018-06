Freiburg 16 Positionen von "Wie nah ist weit"

Für die drei Partner, das E-Werk Freiburg, das Theater im Marienbad und das Theater Freiburg ist es bereits die dritte Ausgabe des Festivals, das alle zwei Jahre stattfindet. In diesem Jahr gibt es eine Neuausrichtung: Das Freiburg Festival 2018 hat einen neuen Namen, es entwickelt das Tanz- und Theaterfestival inhaltlich weiter, wird performativer und politischer. Die Eröffnung findet zum ersten Mal im großen Haus des Theaters Freiburg statt, das Festival präsentiert Gastspiele und Kunstaktionen aus der ganzen Welt.

"How close is far?" ist eine Frage, die sich an alle Produktionen stellen lässt: Was kommt dem interessierten Publikum emotional nah, obwohl es räumlich oder zeitlich weit entfernt scheint?

­ Performer, Tänzer und Schauspieler aus elf Ländern kommen nach Freiburg, um mit dem Publikum ihre Sicht auf die Welt zu teilen. Mit ei­ner Viel­fal­t von ­Thea­ter­for­men un­d Äs­the­ti­ken ­zwi­schen Tanz un­d ­Per­for­man­ce, ­Thea­ter un­d Mu­si­k ­spie­geln un­d er­wei­tern ­die ein­ge­la­de­nen ­Pro­duk­tio­nen ­den ak­tu­el­len ­Stan­d ­der ­Kunst.