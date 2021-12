Helios Klinik in Rottweil Gespräch mit Chefarzt der Intensivstation über das große Leid und die Impfdebatte

Während draußen weiter die Debatte um die Impfpflicht tobt, steht er mit seinen Mitarbeitern täglich an der Front: Thorsten Lukaschewski ist Chefarzt für Intensivmedizin an der Helios-Klinik in Rottweil. Im Interview mit unserer Redaktion gibt er Einblick in das tägliche Ringen um Leben und Tod und nimmt Stellung zu den Argumenten der Impfgegner.