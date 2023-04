So haben die Oberschopfheimer ihr Oktoberfest im Frühling gefeiert

Der Musikverein Oberschopfheim hat mit dem ersten Oktoberfest des Jahres wieder viele Menschen angelockt. Zahlreiche Gäste tanzten zur Musik und ließen sich Weißwürste und mehr schmecken.









Mehr als 270 Karten sind über den Vorverkauf weggegangen, jede Menge spontane Gäste haben zudem den Weg zum Auberg gefunden. „Wir mussten erst noch was essen“, meinen drei Jungs, als sie um 21 Uhr in die Auberghalle eilen. Natürlich tragen auch sie, so wie die Mehrheit der Männer, Krachlederne und ein kariertes Hemd. Ihnen steht die Vorfreude auf einen geselligen Abend ins Gesicht geschrieben.

In der Halle spielen die „Filter-Länder“ und stimmen ein Prosit auf die Gemütlichkeit an. Hähnchen und Weißwürste machen die Runde. Das Bier fließt in Strömen und die Partygänger haben ihren Spaß. Mit dem Frühlingsfest, das als erstes Oktoberfest des Jahres daherkommt, hat der Musikverein eine Marktlücke aufgetan.

Für die ersten Gäste gibt es Freibier

Normalerweise bleibt die zünftige Kleidung bis zum Oktober gut in den Kleiderschränken verstaut. In der Auberghalle sind alle Tische mit bestens aufgelegten Gästen belegt. Eine Belohnung für die ersten Gäste ist das Freibier. Bürgermeister Erik Weide und Ortsvorsteher Michael Jäckle lassen den Gerstensaft in Strömen fließen.

Zur Eröffnung des Abends spielen die „Schwarzwald Steirischen“ auf. Während der Musikerpause üben sich Patrick Müller und Markus Eichhorn von den „Filter-Ländern“ mit Armin Ernst und Michael Kern im Nagelwettbewerb. Da im Foyer, das kurzerhand zur Bar umfunktioniert worden ist, das Licht etwas schummrig von der Decke strahlt, braucht es zum Nageln erhöhte Konzentration.

An der Bar mit Julian Kopf geht es lustig zu. Die kleinen süßen Kurzen machen die Runde. Silke Schabinger füllt ein langes Tablett und bringt es schnurstracks in die Küche. Auch das Küchenpersonal will bei Laune gehalten werden.

Mittlerweile stehen die „Filter-Länder“ wieder auf der Bühne und sorgen für Partystimmung pur. Jessica Reichenbach übernimmt mit Fabian Steppacher den Gesang. Musik von Andreas Gabalier bis Pur und Helene Fischer sorgt dafür, dass die Gäste das Tanzbein schwingen. Während die ersten eineinhalb Stunden musikalische Unterhaltung den zünftigen Polkas und der Egerländer Musik gehören, bleibt der maßgebliche Teil des Abends der Tanzmusik vorbehalten. Vor allem deutsche Pop- und Rocksongs kommen bei den Gästen sehr gut an.

Die „Filter-Länder“ sind ein Besuchermagnet und machten gemeinsam mit dem Musikverein das erste Oktoberfest des Jahres zum Erfolg. Mittlerweile ist das Frühlingsfest, das erste Oktoberfest im Jahr, eine der Haupteinnahmequellen im Musikverein.