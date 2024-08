Freibäder in Balingen: Stadt zahlt für den Badespaß ordentlich drauf

Freibäder in Balingen

1 Das Freibad in Engstlatt lockt vor allem die Stammgäste zu sich. Foto: Thiercy

Rund 40 000 Tickets wurden für die Freibäder bislang gelöst. Die Kosten für den Betrieb decken die Eintrittsgelder bei Weitem nicht. Das hat seinen Grund in diesem Jahr auch in Engstlatt.









Weil die Beckenfolie marode war, musste das Engstlatter Freibad gut zwei Wochen lang geschlossen bleiben. Jetzt ist alles wieder schick. Mehr als 6000 Besucher wurden in Engstlatt bisher gezählt, weiß Bürgermeister Ermilio Verrengia. 6200 Schwimmer zogen bislang in Streichen ihre Bahnen, gut 30 000 Wasserfans lockte das Balinger Freibad an.