2 Die Kooperation zwischen Albstadtwerke und dem Badkap bleibt auch im zweiten Pandemiesommer bestehen (von links): Christopher Probst und Marcus Eichstädt, die Geschäftsführer des Badkaps, Thomas Linnemann und Stefanie Burggraf von den Albstadtwerken und Oberbürgermeister Klaus Konzelmann. Foto: Müller

Etwas verspätet, aber dafür frisch renoviert, startet das Badkap am Donnerstag, 1. Juli, in die Freibadsaison. Das Naturfreibad in Tailfingen hingegen bleibt diesen Sommer coronabedingt wie im Vorjahr geschlossen.

Albstadt-Ebingen/Tailfingen. Wenn sich die Temperaturen wie in den vergangenen Tagen der 30-Grad-Marke nähern, ist die Sehnsucht nach Abkühlung groß. Noch sind die Freibäder in Albstadt geschlossen – doch der Kontakt mit dem kühlen Nass rückt in greifbare Nähe: Das Badkap startet am 1. Juli in die Freibadsaison.

So richtig kalkulieren konnte man laut Christopher Probst und Marcus Eichstädt im Frühjahr nicht, wann die Coronaverordnung eine Wiedereröffnung erlauben würde. Deshalb hatten die beiden Geschäftsführer des Erlebnisbads beschlossen, die Zeit der Schließung – am Ende sind es acht Monate geworden – für eine umfassende Renovierung zu nutzen. Noch erweckt das Bad den Eindruck einer großen Baustelle, doch der Freibadbereich – und auf den kommt es im Sommer ja vor allem an – ist fertig. Übers Wochenende soll das Wasser eingelassen werden; es wird bis zum Saisonstart am 1. Juli die gewohnte Wassertemperatur von etwa 24 Grad erreicht haben. Und der Innenbereich? Christopher Probst rechnet damit, dass er zu Beginn der Sommerferien öffnen kann – dann kann man auch in der Wasserbar im Außenbecken Cocktails schlürfen. Der Saunabereich, der runderneuert wurde, wird dagegen noch eine Weile brauchen: Probst rechnet mit einer Öffnung gegen Ende August. Alles in allem wurden 1,5 Millionen Euro in die Sanierung investiert.

1700 Menschen dürfen gleichzeitig ins Bad

In der Pandemie punktet das Badkap mit seiner weitläufigen Liegewiese – laut Coronaverordnung dürfen 1700 Leute gleichzeitig ins Freibad. Einer Anmeldung bedarf es nicht; Probst weist in diesem Zusammenhang allerdings auf das Ampelsystem auf der Webseite des Badkaps hin, das Hinweise auf die aktuelle Auslastung gibt. In der Regel stehe Ampelsystem aber auf Grün oder Orange. Einen Schichtbetrieb wird es, anders als in anderen Freibädern, nicht geben; der Badegast darf also so lange verweilen, wie er möchte. Dank einer stabil niedrigen Inzidenz im Landkreis werden Nachweise eines kompletten Impfschutzes oder einer überstandenen Coronainfektion ebenso wenig notwendig sein wie ein tagesaktueller Schnelltest. Einzig die Aufnahme der persönlichen Kontaktdaten für eine etwaige Nachverfolgung – entweder über die Luca-App oder über ein entsprechendes Formular – ist Pflicht.

Eine Ansteckung mit dem Coronavirus über das Wasser ist, wie Christopher Probst versichert, so gut wie ausgeschlossen: "Viren haben in Chlorwasser keine Chance." Weshalb das Naturfreibad in Tailfingen auch in diesem Sommer pausieren muss. Dort wird das Badewasser nämlich nicht zum Zwecke der Desinfektion gechlort. "Wir können im Naturbad keinen gesicherten Betrieb für Badegäste und Personal bieten", sagt Thomas Linnemann, Geschäftsführer der Albstadtwerke, die die Albstädter Bäder betreiben.

Schade, denn eigentlich wäre das Naturbad bereit für den Sommer; im Frühjahr wurde das Becken aus dem Winterschlaf geholt. Doch in den vergangenen Wochen reifte die Einsicht, dass die Rahmenbedingungen im Naturfreibad nicht ideal sind für einen Betrieb, der den aktuellen Hygiene- und Betriebsauflagen müsste. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", bedauert Linnemann.

Freibadsaison wichtig

Dennoch wird es in Albstadt eine Freibadsaison geben – "das war uns wichtig", betont Oberbürgermeister Klaus Konzelmann. Umso mehr wissen er und die Albstadtwerke es zu schätzen, dass das Badkap erneut in die Bresche springt. Die im vergangenen Jahr vereinbarte Kooperation zwischen den Albstadtwerken und "g1", der Betreibergesellschaft des Badkaps, wird auch in diesem Jahr fortgesetzt; die knapp 1500 Besitzer der albPlus-Karte, die Kunden der Albstadtwerke freien Eintritt in den Albstädter Bäder eröffnet, können auch in dieser Sommersaison den Freibadbereich des Badkaps gratis nutzen.

Dort wartet bis zur Öffnung am 1. Juli noch einige Arbeit: Das Wasser wird, wie gesagt, eingelassen, die letzten Arbeiten im Freibadbereich erledigt, Pflasterarbeiten abgeschlossen und die Gastronomie auf Vordermann gebracht. Denn: "Was ist ein Freibadbesuch ohne Pommes?", fragt Christopher. Probst. Rhetorisch natürlich.