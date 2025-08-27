Freibäder bleiben länger offen: 100.000 Menschen sind in Paris in die Seine gesprungen

Während des Sommers sind 100.000 Menschen in die neuen Freibäder in der Seine in Paris eingetaucht. Probleme mit der Wasserqualität gab es nicht. Wegen des Erfolgs bleiben die Bäder nun länger offen.
Paris - Kritiker hatten vor Start des Schwimmens in der Seine in Paris vor Bakterien und Gesundheitsgefahren gewarnt, binnen zwei Monaten haben nun aber rund 100.000 Badegäste die neuen Freibäder im Fluss genutzt. Angesichts dieses außerordentlichen Erfolgs würden zwei der drei Bäder bis in den September hinein offen bleiben und nicht wie ursprünglich geplant Ende August schließen, kündigte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an.