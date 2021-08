17 Das Parkschwimmbad in Donaueschingen Foto: Müller Foto: Schwarzwälder Bote

Sommer, Sonne – Badespaß! Pünktlich zu den Sommerferien stehen die Freibäder und Badeseen hoch im Kurs. Doch auch hier schlägt die Pandemie zu. Was geht, wo nichts geht und welche Alternativen sich bieten – wir haben uns umgeschaut.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Liste der Freibäder ist lang: das Panoramabad in Blumberg, das Parkschwimmbad in Donaueschingen, das Schwimmbad in Donaueschingen-Hubertshofen, das Wolterdinger Freibad, das Minara in Bad Dürrheim, das Villinger Kneippbad, das Schwenninger Sonnenbädle sowie die Liegewiese des Schwenninger Neckarbads, das Tannheimer Familienfreibad, das Solara in Königsfeld, das Naturfreibad Klosterweiher in St. Georgen, das Waldsportbad in Triberg, das Schönwalder Naturfreibad, das Naturschwimmbad in Schonach, das Bregtalbad in Furtwangen oder das Schwimmi in Vöhrenbach laden ein.

Das große Aber kam mit der Corona-Pandemie: Wo ist überhaupt unter welchen Bedingungen geöffnet? Ganz individuell sind die Strategien der Freibäder. Einheitlich ist, wie überall: Wo – an Land – der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, sollen Masken getragen werden. Und auch im Wasser sind zumindest die gebotenen Abstände einzuhalten. Ob jeweils die 3G-Nachweise verlangt werden oder schärfere Regeln eingeführt werden müssen, hängt jeweils vom Pandemiegeschehen ab und kann sich tagesaktuell ändern.

Panoramabad Blumberg

In Blumberg sind die Pforten des Freibads geöffnet, es gelten folgende Bedingungen: 3G-Regel, Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr erhalten nur in Begleitung einer erwachsenen Person Zutritt, Maskenpflicht, wo der Mindest-Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann sowie im Eingangsbereich, in den Schwimm- und Badebecken gibt es Zugangsbeschränkungen, in den Schwimm- und Badebecken muss der gebotene Abstand gehalten werden. Tickets sind nur online buchbar unter: https://tickets.webcontact.de/blumberg/panoramabad

Tickets kosten für Erwachsene 4,50 Euro, für Kinder von sechs bis 18 Jahren drei Euro, für unter Sechsjährige ein Euro, Tickets für unter Dreijährige sind gratis.

Aquari Hüfingen

Das Hallen- und Freizeitbad Aquari in Hüfingen mit Innen- und Außenbecken bietet eine übersichtliche Terminbuchung auf der Internetseite www.aquari.de an. Tickets kosten für 120 Minuten 5,50 Euro für Erwachsene, vier Euro ermäßigt.

Parkschwimmbad Donaueschingen

In Donaueschingen muss der Eintritt online reserviert werden nach einmaliger Registrierung online oder im Einzelfall auch in der Tourist-Info. Bezahlung des Tageseintritts an der Kasse vor Ort. Kein Einlass ohne vorherige Registrierung und Terminbuchung. Kein Verkauf von Saison- und Mehrfachkarten. Maximale Besucherkapazität von täglich 1080 Personen – der aktuelle Stand ist online in Echtzeit abrufbar. Die 3G’s (geimpft, getestet, genesen) sind nicht notwendig, die Duschen, Sammelumkleiden (nur für einen Haushalt) und Spinde sind zugänglich. Kinder unter zehn Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ins Parkschwimmbad. Tickets kosten zwei Euro für Schüler und Studenten, vier Euro für Erwachsene, unter Sechsjährige erhalten freien Eintritt.

Freibad Hubertshofen

Ob das kleine Freibad in Hubertshofen jeweils geöffnet hat und was sonst so aktuell ist, erfahren die Freibadfreunde über das Schwimmbad-Handy mit der Nummer 01520/4 66 04 52. Über dessen Whatsapp-Status teilen die Betreiber Öffnungszeiten, Wassertemperatur und Besucherzahlen mit. Das geht so: Schwimmbad-Handy als Kontakt speichern und eine Whats­app-Nachricht senden. Tickets gibt es nur nach vorheriger Online-Registrierung unter www.donaueschingen.de. Saisonkarten zu den Verbundpreisen für Wolterdingen und Hubertshofen: Erwachsene 35 Euro, Elternteil mit allen Kindern 35 Euro, Schüler 18 Euro, Geschwisterkarte 29 Euro. 11er-Karten können in Folgejahren aufgebraucht werden. Einzeltickets zwischen 9 und 11 Uhr für zwei Euro und zwischen 12 und 18 Uhr für vier Euro ohne Ermäßigung, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte zahlen nachmittags zwei, Kinder bis sechs Jahre sind gratis.

Freibad Wolterdingen

Besucher erhalten beim Zutritt ins Freibad Zählmarken, die Kapazität ist auf 200 Gäste begrenzt. Bei Verlassen muss die Marke abgegeben werden. Ein Datenerhebungsblatt muss ausgefüllt mitgebracht werden (Download unter www.ssf-wolterdingen.de). Tickets gibt es nur nach vorheriger Online-Registrierung unter www.donaueschingen.de. Infos gibt auch hier ein Schwimmbad-Handy (0177/7 04 99 18 speichern und eine einmalige Whatsapp Nachricht an diese Nummer senden) per Whatsapp-Status. Saisonkarten zu den Verbundpreisen für Wolterdingen und Hubertshofen: Erwachsene 35 Euro, Elternteil mit allen Kindern 35 Euro, Schüler 18 Euro, Geschwisterkarte 29 Euro. 11er-Karten können in Folgejahren aufgebraucht werden.

Einzeltickets zwischen 9 und 11 Uhr für zwei Euro und zwischen 12 und 18 Uhr für vier Euro ohne Ermäßigung, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte zahlen nachmittags zwei, Kinder bis sechs Jahre sind gratis.

Minara Bad Dürrheim

Im Minara wird noch immer saniert. Geplant ist die Wiedereröffnung am 1. September.

Kneippbad Villingen

Das Freibad am Villinger Park, das Kneippbad, kann ohne 3G-Nachweis besucht werden. Online können unter www.baeder-vs.de Tickets gebucht werden, auch das Datenerhebungsblatt gibt es zum Download. Die Duschen im Kneippbad sind nicht zugänglich. Zum Abduschen vor und nach dem Schwimmen stehen Kaltduschen um die Schwimmbecken zur Verfügung. Seife darf nicht verwendet werden. Umkleiden sind geöffnet. Tickets: 4,80 Euro für Erwachsene, 3,20 Euro ermäßigt, Familientickets (zwei Erwachsene und maximal fünf Kinder) für 13 Euro. Freien Eintritt für alle unter 1,20 Meter Körpergröße und Geburtstagskinder.

Neckarbad Schwenningen

Das Neckarbad Schwenningen bleibt vorerst geschlossen, auch die Liegewiese steht damit nicht zur Verfügung. Angedacht ist die Öffnung frühestens nach den Sommerferien.

Naturheilverein

Das Sonnenbädle des Naturheilvereins hat zwar ebenfalls geöffnet, allerdings ohne Badebetrieb. Biergarten und Kiosk stehen zur Verfügung. Während einer Badesaison erhalten nur Vereinsmitglieder gratis Zugang, alle anderen zahlen zwei (Erwachsene) oder einen Euro (Kinder). Aktuelle Infos gibt der Verein auf seiner Facebook-Seite, Details zu Öffnungszeiten und vielem mehr auch unter 0177/7 73 28 70 oder per Mail: info@sonnenbaedle.de

Freibad Tannheim

In Tannheim gibt es ebenfalls kein Badevergnügen im Freibad – das Bad wird umgebaut. Kioskbetrieb, Matschanlage, Volleyballfeld, Tischtennisplatten und Liegewiese können jedoch frei genutzt werden. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag von 15 bis 20 Uhr sowie eventabhängig.

Solara Königsfeld

In Königsfeld kann man sich unter https://freibadticket.de/freibad/koenigsfeld/ für einen Besuch registrieren und einen Badepass, auch für künftige Besuche, erstellen. Die Bezahlung erfolgt vor Ort. Tickets kosten 3,50 Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder von vier bis 16 Jahren, eine Familienkarte für zehn Euro gewährt der Familie mit maximal drei Kindern Zutritt.

Klosterweiher St. Georgen

Das Naturfreibad Klosterweiher in St. Georgen lockt mit einer Mischung aus Freibad- und Badesee-Atmosphäre. Wegen der Pandemie hat das Klosterweiher-Team im Eingangsbereich Desinfektionsspender installiert und im ganzen Bad entsprechende Hinweisschilder aufgestellt. Tickets kosten 2,50 Euro für Erwachsene, 1,50 Euro für Jugendliche. Zudem gibt es Abendkarten für 1,50 beziehungsweise einen Euro.

Waldsportbad Triberg

Für den Besuch des Waldsportbades gelten auch in diesem Jahr besondere Bedingungen. Die Kassenautomaten können nicht genutzt werden, das Kassenpersonal gewährt Zutritt, wenn ein Registrierungsbogen mit den persönlichen Kontaktdaten der Schwimmer bereits ausgefüllt abgegeben wird (Download online unter www.triberg.de) oder bei der Nutzung der Luca-App. Die Erhebungsbögen sind ferner in den Informationsständern vor der Eingangstür des Rathauses, vor dem Bürgerservice, im Waldsportbad und in der Tourist-Info ausgelegt. Der Eintritt kostet drei Euro für Erwachsene, 1,50 Euro für Kinder ab sechs Jahren oder Schüler.

Naturfreibad Schönwald

Die Badesaison läuft auch in Schönwalds Naturfreibad auf Hochtouren. Das obligatorische Registrierungsformular gibt es online unter www.schoenwald.net. Tickets gibt es für drei Euro (Erwachsene), beziehungsweise 1,50 Euro (drei bis 14 Jahre).

Naturfreibad Schonach

Eine Erfassung der Kontaktdaten findet auch hier statt – dafür gibt es ein Kontaktformular, aber auch die Nutzung der Luca-App ist möglich. Eine echte Besonderheit: Der Besuch ist kostenfrei möglich. Das Naturschwimmbad ist täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Sollte die Außenlufttemperatur um 11 Uhr des jeweiligen Tages unter 18 Grad liegen, so bleibt das Schwimmbad geschlossen. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten werden immer auf der Facebook-Seite und auf der Homepage der Gemeinde Schonach bekanntgeben.

Bregtalbad Furtwangen

Das Furtwanger Bregtalbad hat eine Schlechtwetterregelung getroffen. Ist es sonst von 10 bis 19 Uhr geöffnet, ändern sich die Zeiten dann auf 10 bis 13 Uhr und 16.30 bis 19 Uhr. Tickets kosten gar nichts für Kinder bis vier Jahre oder aber ausschließliche Nutzer des Kiosks, vier Euro für Erwachsene, ermäßigte Tickets gibt es für 2,50 Euro.

Schwimmi in Vöhrenbach

Im Eingangsbereich des "Schwimmi" kann man sich per Luca-App registrieren oder auch ein Kontaktformular ausfüllen – dann ist man schon drin. In Eingangsbereich, Kiosk und Spind-Bereichen müssen Masken getragen werden. Tickets kosten 3,50 Euro (ermäßigt zwei Euro), zudem gibt es Abendkarten für 2,20 Euro oder ermäßigt für 1,50 Euro.*alle Angaben ohne Gewähr