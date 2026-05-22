Freibadspaß im Landkreis Lörrach: Wann öffnen die Freibäder und was gibts Neues?

Es wird sommerlich über Pfingsten. Wann öffnen die Freibäder im Landkreis Lörrach und was wird geboten? Alles Wichtige dazu auf einen Blick.

Wenn die Temperaturen in den nächsten Tagen auf über 30 Grad klettern, dann ist eine Abkühlung ganz bestimmt willkommen. Die meisten Freibäder im Landkreis Lörrach und in der Region öffnen deshalb spätestens zum Pfingstwochenende. Wann öffnet welches Bad? Was gibt es Neues? Was wird geboten? – Wir bieten einen Überblick zu allem, was Freibadfreunde zum Saisonstart wissen sollten.

Parkschwimmbad Lörrach Die Saisoneröffnung im Parkschwimmbad Lörrach ist bereits am Samstag, 16. Mai, über die Bühne gegangen. Dabei konnten die Besucher in verschiedene Sportarten hineinschnuppern. Wie in vielen Orten wurden auch in Lörrach die Preise angehoben. Für ein Einzelticket zahlen Erwachsene künftig sechs Euro. Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen vier Euro. Zudem gibt es zahlreiche weitere Kartenvarianten für Badegäste im Lörracher Parkschwimmbad.

Unsere Empfehlung für Sie Kosten fürs Freibad Kleine planschen in Lörrach kostenlos Kinder bis fünf Jahre sollten künftig im Lörracher Freibad einen Euro fürs Freibad zahlen. Das wurde im Gemeinderat abgelehnt.

Laguna Weil am Rhein

Das Laguna eröffnet sein Freibad am Samstag, 23. Mai. Am Pfingstsonntag, 24. Mai, wird es außerdem ein Familienfest geben bei freiem Eintritt und einem großen Programm außerhalb des Beckens. Neu ist hier das Rauchverbot, das ab Juni erstmals außerhalb der Becken gilt. Die Preise: Für 24,50 Euro gibt es ein Kombi-Tages-Ticket, das den Zugang zu Freibad und Laguna ermöglicht.

Der Eintrittspreis nur fürs Freibad erhöht sich für Erwachsene von 4,50 Euro auf sechs Euro. Ermäßigte zahlen künftig vier statt wie bisher 2,50 Euro. Der Preis für Kleinkinder bleibt bei 50 Cent.

Der Kiosk vom Freibad beim Laguna. Foto: Maja Tolsdorf

Freibad Rheinfelden

Das Rheinfelder Freibad eröffnet die Saison am Samstag, 23. Mai. Die Eintrittspreise bleiben hier stabil bei fünf Euro für Erwachsene sowie ermäßigt drei Euro. Kinder bis sechs Jahre sind frei. Eine Familienkarte gibt es für zehn Euro. Neu ist auch hier das gesetzlich vorgeschriebene Rauchverbot, weshalb drei Raucherbereiche im Bad eingerichtet wurden.

Unsere Empfehlung für Sie Alles klar für den Saisonstart Das Freibad Rheinfelden öffnet am 23. Mai Die Eintrittspreise bleiben stabil. Der Vorverkauf für beginnt in Kürze.

Freibad Grenzach-Wyhlen

Das Freibad Grenzach-Wyhlen hat seine Badesaison am 14. Mai eröffnet. Erwachsene zahlen sechs Euro, Ermäßigte vier und Kinder drei. Das Bad hat aktuell von 9 bis 20 Uhr, von Juni bis August bis 20.30 Uhr und im September bis 19.30 Uhr geöffnet.

Freibad Kandern

Die Freibadsaison in Kandern ist bereits am 16. Mai gestartet und dauert bis zum 13. September an. Neu ist, dass das Bad montags geschlossen bleibt. Grund ist der Wegfall einer Bademeisterstelle. Dienstags bis sonntags hat das Bad von Mai bis September von 10 bis 19 Uhr und von Juni bis August von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Freibad Müllheim

Seit Mittwoch, 13. Mai, hat das Müllheimer Freibad bereits geöffnet – nach umfangreichen Bauarbeiten zur Erneuerung der Badewassertechnik und der Elektrik. Freuen können sich die Badegäste, dass die große Rutschbahn wieder nutzbar sein wird, die im Laufe der vergangenen Saison ausgefallen war. Das Freibad hat täglich geöffnet.

Die große Rutsche im Freibad Müllheim kann wieder genutzt werden. Foto: Volker Münch

Freibad Schopfheim

Mit einer neuen Bad-Chefin und einem neuen Kiosk-Pächter startete das Schopfheimer Freibad am Samstag, 16. Mai, in die neue Saison. Yvonne Eich ist die neue „Chefin“ vom Freibad. Der frühere Profi-Fußballer Klejdi Zenelak übernimmt mit seiner Frau Aurora den Freibad-Kiosk. Das Bad hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, an den Wochenenden ab 10 Uhr.

Wie vielerorts wird auch das Badevergnügen in Schopfheim teurer. Erwachsene zahlen künftig fünf Euro, Kinder 3,40 Euro, Familien 13,50 Euro.

Klejdi Zenelak übernimmt den Freibad-Kiosk in Schopfheim. Foto: Verena Wehrle

Freibad Steinen

Das Steinener Freibad öffnet am Freitag, 22. Mai, mit einem neuen Betreiber und hat täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Auch hier wurden die Preise erhöht. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder 3,50 Euro.

Unsere Empfehlung für Sie Nach Bangen um Saisonstart Das Freibad Steinen hat einen neuen Betreiber Arielle Bäderdienst erhält den Zuschlag für den Badebetrieb – zunächst für eine Saison.

Freibad Zell im Wiesental

Die Saisoneröffnung des Zeller Freibads findet am Samstag, 23. Mai, satt. Zur Eröffnung gibt es für alle Gäste freien Eintritt. Neu in dieser Saison ist ein neues Zugangssystem: Saisonkarten und 10er-Karten, die online gekauft werden, kommen als QR-Code per E-Mail an die Gäste. Das Bad hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, auch hier gelten neue und damit höhere Tarife.

Freibad Schönau

Das Schönauer Freibad hat bereits seit dem 16. Mai geöffnet. Es hat im Mai und September täglich von 10 bis 19 Uhr und von Juni bis August von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Mit der neuen Schlechtwetterregelung bleibt das Bad grundsätzlich immer bis 18 Uhr geöffnet.

Todtnauer Freibad

Das Freibad in Todtnau eröffnet am Pfingstsonntag, 24. Mai. Dabei bietet der Förderverein einen Kuchenverkauf.

In Todtnau wurden lediglich die Preise für die Saisonkarten erhöht. Das Bad hat täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Überblick über weitere Freibäder

Steinenstadt:

Das Sport- und Freizeitbad Steinenstadt hat seinen Saisonstart am Freitag, 22. Mai. Die Öffnungszeiten wurden wegen Personalmangels reduziert. Geöffnet ist täglich von 11 bis 19 Uhr (mittwochs geschlossen).

Das Sportbad Badenweiler

öffnet am Samstag, 23. Mai. Geöffnet ist das Bad täglich von 11 bis 19 Uhr.

Das Sportbad Heitersheim

ging am Samstag, 9. Mai, in die neue Saison. Geöffnet ist das Bad täglich von 9 bis 20 Uhr.

Basel:

Die Gartenbäder St. Jakob, Eglisee sowie Bachgraben und das Rheinbad St. Johann haben bereits geöffnet, auch das Rheinbad Breite ist bei schönem Wetter ab 11 Uhr geöffnet.

Todtnauberg:

Das Berger Vereinsbad plant seine Saisoneröffnung für Samstag, 23. Mai,spätestens jedoch für 4. Juni. Nur Vereinsmitglieder dürfen das Bad nutzen.