Freibadspaß im Landkreis Lörrach: Wann öffnen die Freibäder und was gibts Neues?

Es wird sommerlich über Pfingsten. Wann öffnen die Freibäder im Landkreis Lörrach und was wird geboten? Alles Wichtige dazu auf einen Blick.
Wenn die Temperaturen in den nächsten Tagen auf über 30 Grad klettern, dann ist eine Abkühlung ganz bestimmt willkommen. Die meisten Freibäder im Landkreis Lörrach und in der Region öffnen deshalb spätestens zum Pfingstwochenende. Wann öffnet welches Bad? Was gibt es Neues? Was wird geboten? – Wir bieten einen Überblick zu allem, was Freibadfreunde zum Saisonstart wissen sollten.