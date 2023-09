Mit dem schon traditionellen rauschenden Fest beschloss Schwimmmeister Lutz Lorbeer die Freibadsaison 2023 im Waldsportbad Triberg. Nach einem relativ durchwachsenen Sommer machte der Abschied bei bestem Wetter allen Anwesenden Spaß – und tatsächlich wurde die Marke 20 000 Badegäste just am letzten Tag geknackt.

Foto: Lutz Lorbeer

Noch einmal einen sehr guten Besuch konnte das Bad vermelden, da das Wetter geradezu zum Schwimmen herausforderte. Eine kleine Anerkennung gab es für Badegast Nummer 19 999, Erika Schorpp, ebenso wie für Nummer 20 000, Yusuf Kiliclioglu, und Sara Wachacka, Nummer 20 001.

Aqua-Zorbing und „Baden mit dem Bademeister“

Die Mehrzahl der Gäste kam am Abend aber weniger zum Schwimmen denn zur Unterhaltung. Denn Lorbeer und sein Team hatten das größte Schaumbad im Schwarzwald angekündigt, lilafarbenes Wasser im Becken, dazu Aqua-Zorbing und „Baden mit dem Bademeister“, alternativ Leckereien vom Kiosk-Team.

Kaliumpermanganat sorgt für lila Färbung

Eigentlich sollten Wasserfärbung und Schaumbad später stattfinden, doch auf das Drängen der jungen Schwimmer wurde das Wasser schon recht früh lila. KMnO4 oder ganz einfach Kaliumpermanganat sorgte dafür, dass sich das riesige Becken alsbald entsprechend färbte. Da der Nachwuchs entsprechen drängte, blieb Lorbeer nichts anderes übrig, als dann schnell auch das Schaumbad zu zelebrieren. Dazu musste zunächst die Rutsche gesperrt werden, da die ersten Schaumflocken zur besseren Verteilung über die Pumpe der Rutsche liefen. Dann ging es aber sehr schnell: Mehrere große Flaschen mit Fichtennadel-Schaumbad wurden im Wasser verteilt – und bei den Kindern gab es kein Halten mehr. Anschließend standen Aqua-Zorbing und natürlich die Feier mit dem Kiosk-Team um Tayfun Akkaya an.

Nicht nur lila gefärbtes Wasser hat der Saisonabschluss zu bieten – auch Aqua-Zorbing steht auf dem Programm. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Durchwachsen war die Bilanz, doch an den insgesamt offiziellen 108 Öffnungstagen zwischen 26. Mai und 10. September – abzüglich der 20 Schlechtwetter-Schließungstage ab 14 Uhr – hatten sich letztlich immerhin gut 20 000 Badegäste eingefunden. Die meisten erlebte das Bad am Sonntag, 9. Juli, als bei 32 Grad 734 Schwimmer gekommen waren. Noch wärmer war es mit 33 Grad am Donnerstag, 24. August – da kamen allerdings, vielleicht ferienbedingt, nur 404 Badegäste. Der Montag, 7. August, war mit knapp 14 Grad ziemlich kalt und erlebte mit nur neun Gästen auch den Negativ-Rekord. Im Vergleich war der kälteste Tag, Mittwoch, 26 Juli, mit nicht einmal elf Grad, aber 19 Badegästen mehr als doppelt so gut besucht.

Auch der Sonntag stand noch einmal ganz im Zeichen des Freibads, allerdings war die Mehrzahl der Schwimmer vierbeinig – das erste Triberger Hundeschwimmen fand statt.