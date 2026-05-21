Freibadsaison in Triberg: Neue Parkregeln und viel Arbeit – Start im Waldsportbad

Hinter der Öffnung des Waldsportbads steckt viel Arbeit: Schwimmmeister Lutz Lorbeer bereitet seit März alles für tausende Badegäste vor. Hinzu kommt eine neue Parkregelung.

Schwimmmeister Lutz Lorbeer hat derzeit alle Hände voll zu tun. „Ich habe wenig Zeit für anderes“, sagt er. Im Schnitt besuchen jährlich rund 23.000 Badegäste das Waldsportbad. Damit bis zur Eröffnung am Samstag, 23. Mai, alles reibungslos funktioniert, laufen die Vorbereitungen bereits seit Wochen. Um 9 Uhr öffnen sich dann erstmals in diesem Jahr die Türen des Freibads.

Bereits Mitte März beginnt Lorbeer – und das seit inzwischen 24 Jahren – mit den ersten Arbeiten für die neue Saison. Allein die Reinigung der Becken nimmt etwa eine Woche in Anspruch. „Dieses Jahr hat der viele Blütenstaub Probleme gemacht“, berichtet er. Seit Anfang Mai sind die Schwimmbecken wieder gefüllt. Insgesamt befinden sich laut Lorbeer rund zwei Millionen Liter Wasser im Bad.

Bevor das Freibad öffnen darf, werden Wasserproben durch das Unternehmen Eurofins entnommen und im Labor geprüft. Dabei werden chemische, physikalische und mikrobiologische Werte wie der pH-Wert oder die Chlorwerte untersucht. Erst wenn alle Anforderungen erfüllt sind und das Gesundheitsamt das Bad nach der jährlichen Begehung freigibt, kann die Badesaison beginnen.

„Currywurst und Pommes dürfen nicht fehlen“

„Letzte Saison war keine gute – das Wetter hat oft nicht mitgespielt“, sagt Kioskbetreiber Tayfun Akkaya. Sein Auto ist voll beladen mit Würsten, Ketchup-Flaschen, Süßigkeiten und Getränken, denn auch er trifft die letzten Vorbereitungen für den Saisonstart.

Neben dem Kiosk im Triberger Waldsportbad betreibt er noch den Kiosk im St. Georgener Hallenbad. Das habe einen Vorteil: Die am Saisonende übrig gebliebene Lebensmittel können weiterverwendet werden. Für ihn steht fest: „Currywurst und Pommes dürfen in keinem Freibad fehlen.“

Mehr als nur Bademeister

Neben der Vorbereitung des Waldsportbads engagiert sich Lorbeer gemeinsam mit zwei weiteren Schwimmlehrern in Schwimmkursen für Kinder, die in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Triberg angeboten werden.

„Es gibt zu wenig Bäder in der Umgebung und damit auch weniger Möglichkeiten, schwimmen zu lernen“, erklärt Lorbeer. Aktuell bringt er in der Asklepios-Klinik in Triberg 23 Kindern das Schwimmen bei.

In den vergangen Jahren habe sich auch der Umgang mit Bademeistern verändert. „An Respekt hat man sehr viel verloren“, sagt er. Das Alter spiele dabei keine Rolle - ob jung oder alt: Viele Menschen würden Regeln und Anweisungen nicht mehr ernst nehmen.

Kein 24-Stunden-Schwimmen mehr

Ein 24-Stunden-Schwimmen wird es in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen findet am Samstag, 25. Juli, ein Zwölf-Stunden-Schwimmen von 8 bis 20 Uhr statt. Im Anschluss folgt ein Nachtschwimmen von 20 bis 0 Uhr. Währenddessen werden auch die Sieger des Zwölf-Stunden-Schwimmens geehrt.

Öffnungszeiten und Preise

Wie im Vorjahr ist das Waldsportbad – bei guter Witterung – täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. An den Wochenenden und Feiertagen kann man das kühle Nass schon ab 9 Uhr genießen. Ab September ist das Bad von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags öffnet das Bad bereits um 7.30 Uhr und lädt zum Frühschwimmen ein.

Auch die Preise sind zum Vorjahr gleich geblieben: Die Einzelkarte für Erwachsene kostet vier Euro, Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren zahlen 2,50 Euro.

Neue Parkregelung am Freibad

Parkscheinautomat

Der neue Parkscheinautomat befindet sich auf dem Weg zum Eingang des Freibades und verfügt über ein Touch-Display zur manuellen Eingabe des Fahrzeugkennzeichens unter dem Button „Freibad“. Freibadbesucher haben nun 20 Minuten Zeit, sich am Buchungsterminal im Innenbereich des Freibades erneut mit Ihrem Fahrzeugkennzeichen anzumelden. Durch die Bestätigung des Fahrzeugkennzeichens im Innenbereich des Freibades erhält der Badegast kostenfreies Parken bis zur Schließung des Freibades um 20 Uhr. Für Gäste, die die Parkplätze nutzen möchten, ohne das Freibad zu besuchen, gelten die Zahlungsanweisungen am Parkscheinautomaten unter dem Button „Parken“. Die Kontrolle durch den Vollzugsdienst erfolgt digital anhand der erfassten Fahrzeugkennzeichen.