Freibadsaison in Triberg: Neue Parkregeln und viel Arbeit – Start im Waldsportbad

Hinter der Öffnung des Waldsportbads steckt viel Arbeit: Schwimmmeister Lutz Lorbeer bereitet seit März alles für tausende Badegäste vor. Hinzu kommt eine neue Parkregelung.
Schwimmmeister Lutz Lorbeer hat derzeit alle Hände voll zu tun. „Ich habe wenig Zeit für anderes“, sagt er. Im Schnitt besuchen jährlich rund 23.000 Badegäste das Waldsportbad. Damit bis zur Eröffnung am Samstag, 23. Mai, alles reibungslos funktioniert, laufen die Vorbereitungen bereits seit Wochen. Um 9 Uhr öffnen sich dann erstmals in diesem Jahr die Türen des Freibads.