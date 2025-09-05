Freibadsaison in Rottenburg: Frühe Öffnungszeit wird gut genutzt

Mit einem klaren Blick für Herausforderungen übernimmt Ahmad Klein die Leitung der Rottenburger Bäder.
Idyllisch im Neckartal gelegen ist das Rottenburger Freibad – es besticht aber auch mit herrlichen Liegewiesen, Spielmöglichkeiten und einem Edelstahlbecken, das besten Schwimmkomfort bietet. Auch der neue Bäderchef schwärmt von der Aussicht, die man vom Schwimmbecken oder vom Beckenrand aus hat. Neuer Bäderchef der Stadtwerke Rottenburg ist Ahmad Klein – der 45-Jährige ist seit Jahren Mitarbeiter der Stadtwerke und leitet jetzt die Bäderabteilung, zu der auch das Hallenbad zählt.