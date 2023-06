1 Das Panoramabad liegt am Fuße des Eichbergs sehr idyllisch und zieht Blumberger sowie auswärtige Besucher an. In den Pfingstferien ist der Andrang groß. Foto: Simon Bäurer

Das Panoramabad war in den Ferien gut besucht. Der Betriebsleiter zieht eine erste positive Bilanz.









„Auf die frühere Öffnung hätten wir verzichten können.“ So bilanziert Betriebsleiter Uwe Setzer den vorgezogenen Start des Panoramabades. Die üblicherweise zu Beginn der Pfingstferien erfolgte Öffnung des Freibades wurde in diesem Jahr um zwei Wochen nach vorne gezogen. Seit dem 13. Mai können die Badegäste das Bad besuchen. Allerdings habe sich die von Seiten der Stadtverwaltung beschlossene Öffnung zum früheren Termin zumindest in diesem Jahr nicht bezahlt gemacht, so Uwe Setzer im Gespräch mit unserer Zeitung im Panoramabad.