Das Freibadfest in Balingen wird also stattfinden. Nachdem es wegen des schlechten Wetters verschoben werden musste, hat man nun einen neuen Termin gefunden.

Das zwölfte Freibadfest in Balingen sollte ursprünglich Ende Juli über die Bühne gehen. Wegen des schlechten Wetters hat man sich aber für die Verschiebung der Veranstaltung entschieden. Nun steht der Alternativtermin.

„Aufgrund der erfreulichen Wettervorhersage wird nun das Freibadfest am kommenden Freitag, 8. August, ab 12 Uhr bis 20 Uhr statt finden“, informiert Organisator Detlef Springer.

Mehrere Programmpunkte stehen an

Die Veranstaltung ist in Sachen Verschiebung bereits Leid geprüft – schon mehrmals in den letzten Jahren spielte das Wetter nicht mit. Nun hoffen alle Beteiligten, dass das Sommerwetter sich am Freitag wieder zurückmeldet.

Die Besucher erwarten dann vielfältige Angebote, wie der Meerjungfrauen-Workshop, ein Fußballturnier oder die legendäre Arschbomben-Meisterschaft.