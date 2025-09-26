Freibadbilanz Höfen: Knapp 10 000 Gäste gezählt

Der Sommer ist vorbei – und damit auch die Freibadsaison. Wie die Saison im Nachtwächterbad in Höfen verlief und was in diesem Jahr trotzdem noch ansteht, berichtet Jana Hess.
Saisonende auch im Nachtwächterbad in Höfen an der Enz. Am 7. September hatte das Bad seinen letzten Badetag. Grund für die vorzeitige Schließung sei das schlechte Wetter gewesen, so Jana Hess vom Nachtwächterbad Höfen. Ganz in der Winterpause ist das Bad allerdings noch nicht. So fand am 21. September noch der offizielle „Saisonabschluss im Rahmen eines Kurkonzerts“ statt. Bei musikalischer Begleitung der Trachtenkapelle des Musikvereins Höfen gab es ein Weißwurstfrühstück und Kiosk-Café.