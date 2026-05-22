Freibadbesuch in Rottenburg: Wie gut sollten Kinder schwimmen können?

Ab zehn Jahren dürfen Kinder in Rottenburg allein ins Freibad – vorausgesetzt, sie können schwimmen. Bei vielen Kindern bestehen allerdings große Defizite.
Weil bei Badeunfällen in Deutschland immer wieder Menschen sterben, hat ein Freibad im nordrhein-westfälischen Verl beschlossen, Kinder unter 16 Jahren nur noch ins Bad zu lassen, wenn sie ein Bronze-Abzeichen vorweisen können oder eine Begleitperson dabei haben. Zwar klingt die Regel für das Rottenburger Freibad weniger streng in Bezug auf das Alter – weniger ernst ist sie aber nicht gemeint.