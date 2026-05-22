Freibadbesuch in Rottenburg: Wie gut sollten Kinder schwimmen können?

Ab zehn Jahren dürfen Kinder in Rottenburg allein ins Freibad – vorausgesetzt, sie können schwimmen. Bei vielen Kindern bestehen allerdings große Defizite.

Weil bei Badeunfällen in Deutschland immer wieder Menschen sterben, hat ein Freibad im nordrhein-westfälischen Verl beschlossen, Kinder unter 16 Jahren nur noch ins Bad zu lassen, wenn sie ein Bronze-Abzeichen vorweisen können oder eine Begleitperson dabei haben. Zwar klingt die Regel für das Rottenburger Freibad weniger streng in Bezug auf das Alter – weniger ernst ist sie aber nicht gemeint.

Die Stadtwerke weisen darauf hin: „Ab zehn Jahren dürfen Kinder alleine ins Bad kommen. Voraussetzung ist die Schwimmfähigkeit.“ Doch gerade an der Schwimmfähigkeit hapert es oft. Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Rottenburg, Pietro Scalera, verweist gegenüber unserer Redaktion auf aktuelle statistische Entwicklungen: Rund 37 Prozent der Grundschulkinder besitzen demnach kein Schwimmabzeichen, etwa 57 Prozent gelten als sichere Schwimmer.

Auch Erwachsene sind Unsicherschwimmer

Aus Sicht der DLRG-Ortsgruppe sei die Schwimmfähigkeit heute ein ernstes gesellschaftliches Thema bei Kindern ebenso wie bei Jugendlichen und Erwachsenen. Die Ortsgruppe beobachte vor allem drei Entwicklungen: Viele Kinder würden später oder gar nicht richtig schwimmen lernen. Die Nachfrage nach Schwimmkursen sei deutlich höher als die verfügbaren Plätze. Auch Erwachsene gehörten zunehmend zur Gruppe der Nicht- oder Unsicherschwimmer.

Für die Ortsgruppe der DLRG in Rottenburg ist klar: „Die Schwimmfähigkeit hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Besonders bei Kindern bestehen große Defizite, aber auch Jugendliche und Erwachsene sind zunehmend betroffen.“

Zu den Gründen für die verschlechterte Schwimmfähigkeit gehören laut DLRG die Folgen der Corona-Pandemie, fehlende Wasserflächen und Bäderschließungen, überfüllte Schwimmkurse sowie zu wenig regelmäßiger Schwimmunterricht.

Abzeichen keine automatische Sicherheit

Doch was genau sind die richtigen Voraussetzungen für ein sicheres Schwimmen? Scalera weist daraus hin, dass ein Schwimmabzeichen nicht automatisch vollständige Sicherheit bedeute. „Ähnlich wie beim Führerschein ist Erfahrung im Anschluss entscheidend. Eltern sollten die Schwimmfähigkeit ihrer Kinder daher nicht überschätzen. Auch nach dem Seepferdchen ist eine begleitende Aufsicht und weitere Übung notwendig, bis Kinder sicher und eigenständig im Wasser agieren können.“ Besonders das Seepferdchen werde oft mit sicherem Schwimmen gleichgesetzt, obwohl Kinder damit nur grundlegende Fähigkeiten im flachen Wasser besitzen würden, sagt Scalera.

Um ohne Eltern ins Freibad gehen zu können, gelte als Mindestvoraussetzung in der Regel das Schwimmabzeichen Bronze, auch bekannt als Freischwimmer. „Damit sollte ein Kind sicher schwimmen können, mindestens 200 Meter schaffen und grundlegende Baderegeln kennen“, erklärt Scalera. Der DLRG-Vorsitzende rät zudem: „Besser ist es, gemeinsam mit Freunden oder der Familie ins Freibad zu gehen. Das macht auch mehr Spaß und ist sicherer.“

Unsere Empfehlung für Sie Freibadsaison in Rottenburg Frühe Öffnungszeit wird gut genutzt Mit einem klaren Blick für Herausforderungen übernimmt Ahmad Klein die Leitung der Rottenburger Bäder.

Orientierung an Schwimmkompetenz

Zur Einlassregel des Freibads in Verl, das Kinder unter 16 nur noch baden lässt, wenn sie ein Bronze-Abzeichen haben, meint Scalera: „Die Regel aus Verl, wonach Kinder nur mit Bronze-Abzeichen oder Begleitung ins Bad dürfen, ist fachlich nachvollziehbar. Auch eine Orientierung an Schwimmfähigkeit ab einem bestimmten Alter kann sinnvoll sein, sofern diese klar definiert ist. Wichtig ist jedoch: Auch Kinder ab zehn Jahren können sicher schwimmen. Das Alter allein ist kein ausreichendes Kriterium. Die Definition von Schwimmfähigkeit muss eindeutig sein. Das Bronze-Abzeichen ist ein geeigneter Orientierungswert. Insgesamt gilt: Solche Regelungen sind sinnvoll, wenn sie sich an tatsächlicher Schwimmkompetenz orientieren. Eine klare Definition ist wichtiger als eine reine Altersgrenze, um Sicherheit und Fairness im Freibad zu gewährleisten.“

Die Stadtwerke erklären die wichtigsten Regeln zum Bäderbesuch

Altersgrenze

Der Bereichsleiters für die Bäder, Ahmad Klein, sagt: „Ab zehn Jahren (Ende der vierten Klasse) haben Kinder in Baden-Württemberg den regulären Grundschul-Schwimmunterricht normalerweise durchlaufen und sollten das Niveau des Bronze-Abzeichens beherrschen. Zudem besitzen sie die kognitive Reife, Gefahren einzuschätzen und Baderegeln eigenverantwortlich einzuhalten. Deshalb dürfen sie ab diesem Alter das Bad grundsätzlich auch ohne Begleitung besuchen – aber nur unter der klaren Voraussetzung, dass sie tatsächlich schwimmfähig sind.“ Während andere Bäder – oft bei akutem Personalmangel oder in unübersichtlichen Großbädern – striktere Altersgrenzen ab zwölf Jahren wählten, setzten die Stadtwerke Rottenburg auf einen familienfreundlichen Mittelweg. „Damit verbunden ist die Eigenverantwortung der Eltern bei der Selbsteinschätzung, jedoch besteht bei Badeaufsicht im Beckenbereich die volle Handhabe, unsichere Kinder sofort aus dem Wasser zu verweisen“, sagt der Bäderchef.

Worauf sollten Eltern achten?

Wie die DLRG weist auch Bäderchef Klein darauf hin, dass die tatsächliche Schwimmfähigkeit des Kindes vorab realistisch bewertet werden und Baderegeln gemeinsam besprochen werden müssen. Bei Nichtschwimmern und Kleinkindern gelte die „Armreichweite-Regel“ – ohne Ablenkung durch Smartphones (dafür wurden Schilder neu platziert) oder Bücher. Klein weist außerdem darauf hin, dass Flügel, Reifen oder Poolnudeln reine Auftriebshilfen für das Schwimmenlernen seien. „Sie bieten keinen Schutz vor dem Ertrinken und Ersetzen niemals die Aufsichtspflicht“, sagt er. Die gesetzliche Aufsichtspflicht verbleibe immer vollumfänglich bei den Eltern. Sie werde nicht durch den Kauf einer Eintrittskarte auf das Personal übertragen.