Freibad Zell: Hitze sorgt für besonders viele Badegäste

Noch kein Einlass-Stopp, aber die üblichen Parkplatzprobleme - die Stadt freut sich über hohe Besucherzahlen im Zeller Freibad.

Es ist heiß in diesen Tagen und jeder sehnt sich nach einer Abkühlung. So manches Freibad platzte aus allen Nähten - und das nicht nur am vergangenen Wochenende als die Temperaturen an der 40-Grad-Marke kratzten. Und einige Freibäder verhängten sogar einen Einlass-Stopp, etwa wie jene in Lahr und Offenburg am vergangenen Wochenende. Wie sieht die Situation im Zeller Freibad aus? Wir haben nachgefragt.

„Aufgrund der hohen Temperaturen sind die Besucherzahlen im Vergleich zu davor deutlich angestiegen“, sagt Kathrin Herzog, Leiterin des Fachbereichs Eigenbetriebe bei der Stadt Zell auf Nachfrage unserer Redaktion. Schon der Vorverkauf für die Saisonkarten sei in diesem Jahr sehr gut gelaufen. So konnten laut Herzog insgesamt 867 Karten verkauft werden, was rund 100 mehr sind als in der vergangenen Saison.

Kein Einlass-Stopp in Zell

„Allgemein freuen uns die aktuellen Temperaturen bezüglich Besucher und natürlich den Verkauf von Eintrittskarten sehr“, sagt Herzog.

Seit der Öffnung des Bads am 23. Mai belaufen sich die Besucherzahlen (Stand Montag, 29. Juni) auf über 11.000. Und auch wenn die Hitze zu manchen Spitzentagen führe, sei ein Einlass-Stopp im Zeller Bad noch nie vorgekommen, so Herzog. Denn: „Die Besucher verteilen sich gut“, sagt sie.

Und wie ist die Stimmung, gab es etwa Zwischenfälle? Dazu beruhigt Herzog: „Bisher haben wir eine ruhige Badesaison und hoffen das dies auch so bleibt.“

Falschparker bekommen Verwarnung

Alles ist aber nicht perfekt, wenn man den Blick auf außerhalb des Freibads richtet. Schon seit Jahren ist die Parkplatznot ein Thema und wird auch in den Sitzungen des Gemeinderats immer wieder angesprochen. Und die Problematik verschärft sich mit den steigenden Besucherzahlen. „Der Parkplatz direkt am Bad reicht für so hohe Besucherzahlen bei Weitem nicht aus“, sagt ein Anwohner im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Folge: Die Badegäste parken ihre Fahrzeuge am Straßenrand im Wohngebiet - und eben manchmal auch dort, wo es eben nicht erlaubt ist. So würden manche Fahrzeuge laut Herzog oft in Kreuzungsbereichen parken, so dass im schlimmsten Fall auch die Feuerwehr oder der Rettungsdienst bei einem Notfall nicht durchkommen würden.

Wenn richtig viel los ist, sorgt das im Wohngebiet rund um das Zeller Freibad auch für viele parkende Autos. Foto: Verena Wehrle

Sie sagt „Die Parksituation ist bekannt und natürlich schwierig. Wir arbeiten immer noch an Lösungen.“ Der Gemeindevollzugsdienst sei verstärkt auch in den Abendstunden und am Wochenende unterwegs und stelle Verwarnungen aus. Und auch die Feuerwehr selbst habe die Parksituation schon kontrolliert. Und abschließend sagt die Leiterin der Eigenbetriebe: „Uns ist es wichtig, dass die Rettungswege frei gehalten werden und appellieren hier auch an die Umsicht und Rücksichtnahme der Badbesucher.“

Förderverein lädt zum Schwimmbadfest

Der Förderverein des Zeller Freibads lädt am kommenden Samstag, 4. Juli, von 16 bis 23 Uhr, zum Schwimmbadfest ein. DJ Manni sorgt für Stimmung, es gibt Aperol Slushy, Speisen und Getränke. Barbetrieb ist bis 21.30 Uhr, außerdem wird die WM live übertragen. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten und Preise

Preise:

Erwachsene zahlen 5,50 Euro, Ermäßigte vier Euro, der Abendtarif ab 17 Uhr für Erwachsene beträgt 3,50 Euro.

Öffnungszeiten:

Das Freibad hat bis zum 30. September täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.