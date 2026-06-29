Freibad Zell: Hitze sorgt für besonders viele Badegäste

Noch kein Einlass-Stopp, aber die üblichen Parkplatzprobleme - die Stadt freut sich über hohe Besucherzahlen im Zeller Freibad.
Es ist heiß in diesen Tagen und jeder sehnt sich nach einer Abkühlung. So manches Freibad platzte aus allen Nähten - und das nicht nur am vergangenen Wochenende als die Temperaturen an der 40-Grad-Marke kratzten. Und einige Freibäder verhängten sogar einen Einlass-Stopp, etwa wie jene in Lahr und Offenburg am vergangenen Wochenende. Wie sieht die Situation im Zeller Freibad aus? Wir haben nachgefragt.