Zur großen „Summerparty“ lädt der Förderverein Schwimmsport am Samstag, 19. Juli, am alten Kiosk im Freibad ein. Beginn ist um 14 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das Programm richtet sich an die ganze Familie. Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit, während sich die Erwachsenen auf ein breites kulinarisches Angebot freuen dürfen: hausgemachter Kuchen, frische Waffeln, eine Auswahl an Speisen sowie sommerliche Cocktails sorgen ab dem Nachmittag für entspannte Atmosphäre.

Ab 19 Uhr übernimmt die Band „Locker vom Hocker“ die Bühne und bringt mit Livemusik Sommerfeeling ins Schwimmi. Dass das Schwimmbad in Vöhrenbach lebt, zeigt sich nicht nur an solchen Veranstaltungen, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. In den vergangenen Wochen war das „Schwimmi“ bei schönem Wetter durchgehend sehr gut besucht – ein Zeichen dafür, wie wichtig dieser Ort für die Menschen der Region ist.

Familien, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren: Das Freibad ist Treffpunkt und Rückzugsort zugleich. Der Förderverein Schwimmsport freut sich daher über jede Gelegenheit, dieses besondere Stück Lebensqualität zu feiern. „Der Sommer kann kommen“, heißt es aus dem Organisationsteam.