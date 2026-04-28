Freibad-Start in Bad Liebenzell: Jetzt geht es wieder los mit dem Badespaß

Ab Freitag, 1. Mai, kann wieder ins 23 Grad kühle Nass aus der hauseigenen Mineralquelle gesprungen werden. Der Zugang zum Freibad wurde auf ein digitales Ticketsystem umgestellt.
Nach der Winterpause können sich die Besucher ab Freitag, 1. Mai, wieder auf das Badespaß-Angebot des Freibads Bad Liebenzell freuen. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Der Zugang zum Freibad wurde in diesem Jahr auf ein digitales Ticketsystem ohne Kassenpersonal umgestellt, die Preise wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Besucher können mit ihrem Smartphone buchen und erhalten dann einen QR-Code, der den einmaligen Zugang durch das Drehkreuz ermöglicht.