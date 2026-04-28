Freibad-Start in Bad Liebenzell: Jetzt geht es wieder los mit dem Badespaß

Ab Freitag, 1. Mai, kann wieder ins 23 Grad kühle Nass aus der hauseigenen Mineralquelle gesprungen werden. Der Zugang zum Freibad wurde auf ein digitales Ticketsystem umgestellt.

Nach der Winterpause können sich die Besucher ab Freitag, 1. Mai, wieder auf das Badespaß-Angebot des Freibads Bad Liebenzell freuen. Die Vorbereitungen laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Der Zugang zum Freibad wurde in diesem Jahr auf ein digitales Ticketsystem ohne Kassenpersonal umgestellt, die Preise wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Besucher können mit ihrem Smartphone buchen und erhalten dann einen QR-Code, der den einmaligen Zugang durch das Drehkreuz ermöglicht.

Unsere Empfehlung für Sie Freibad Bad Liebenzell Doch Saisonkarten – Familien können aufatmen, zahlen aber mehr Mit der neuen Freibadsaison kommt auch ein neues Ticketsystem. Damit sollten zunächst die Familien-Saisonkarten wegfallen. Doch der Gemeinderat hatte etwas dagegen. Auch ein barrierefreier Zugang ist alternativ möglich. Zu Stoßzeiten an besonders heißen Tagen und an Wochenenden ist geplant, dass ein Kassendienst aus Freiwilligen des neu gegründeten Fördervereins eingesetzt wird. Zu diesen Zeiten ist dann auch eine Bezahlung vor Ort mit EC-Karte möglich, mit Bargeld kann nicht bezahlt werden.

Wer selbst kein Smartphone nutzt, kann die Eintrittskarten auch im Service-Center zu den Öffnungszeiten kaufen. Über den Online-Shop auf der Freibad-Website können auch Saisonkarten für Einzelpersonen oder Familien mit Kindern erworben werden. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr und Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent auf Einzeltickets und Saisonkarten.

Badeschluss um 18.45 Uhr

Das Freibad hat dienstags und donnerstags von 7 bis 19 Uhr geöffnet und an allen anderen Tagen sowie an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr. Kassenschluss beziehungsweise letzter Einlass ist um 18.15 Uhr, Badeschluss um 18.45 Uhr. Bei schlechter Witterung ist das Freibad von 13 bis 16 Uhr geschlossen.

www.bad-liebenzell.de