Freibad Schopfheim: Verdrehte Fakten

1 Die Diskussion um das Schopfheimer Freibad beschäftigt unsere Leser. Foto: Markgräfler Tagblatt Zur geplanten Sanierung des Schopfheimer Freibads hat unser Leser Stefan Hack die folgende Meinung.







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Der jüngste Gemeinderatsbeschluss hinterlässt ein Gefühl der Ohnmacht. Nach dem Bürgerentscheid drang monatelang kaum eine Information an die Öffentlichkeit – und plötzlich muss alles im Eiltempo beschlossen werden. Besonders bei den Kosten wird die Bevölkerung unzureichend mitgenommen: Schaut man sich die 1,7 Millionen Euro Mehrkosten bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren nüchtern an, sprechen wir von jährlich 42.500 Euro. Das entspricht gerade einmal rund 1 Euro mehr pro Nutzer und Jahr.