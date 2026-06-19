Freibad Schopfheim: Verdrehte Fakten
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Die Diskussion um das Schopfheimer Freibad beschäftigt unsere Leser. Foto: Markgräfler Tagblatt

Zur geplanten Sanierung des Schopfheimer Freibads hat unser Leser Stefan Hack die folgende Meinung.

Der jüngste Gemeinderatsbeschluss hinterlässt ein Gefühl der Ohnmacht. Nach dem Bürgerentscheid drang monatelang kaum eine Information an die Öffentlichkeit – und plötzlich muss alles im Eiltempo beschlossen werden. Besonders bei den Kosten wird die Bevölkerung unzureichend mitgenommen: Schaut man sich die 1,7 Millionen Euro Mehrkosten bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren nüchtern an, sprechen wir von jährlich 42.500 Euro. Das entspricht gerade einmal rund 1 Euro mehr pro Nutzer und Jahr.

 

​Zudem wird in der Debatte ein entscheidendes Detail verdreht: Dass im Bürgerentscheid die starre Zahl von 1.000 Quadratmetern Wasserfläche festgeschrieben wurde, war keineswegs der Wunsch der Initiatoren.

Diese Zahl musste aus rechtlichen Gründen auf explizites Betreiben der Stadtverwaltung so aufgenommen werden. Wenn sich nun die SPD darauf beruft, dass genau dies Gegenstand der damaligen Fragestellung war, zeigt das nur eines: Man hat absolut keinen Draht mehr zur Bevölkerung, die man eigentlich vertreten will.

​Stefan Hack, Schopfheim

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