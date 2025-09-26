Freibad Schopfheim: Schlechtwetter sorgt für mäßige Saison

Eher mäßig zufrieden fällt die Bilanz auf die vergangene Freibadsaison in Schopfheim aus.
Zu viele Regentage, keine geeigneten Bade-Temperaturen – das sind die Gründe, warum für Arno Asal, kaufmännischer Leiter des Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe Schopfheim, eher mäßig zufrieden auf die vergangene Badesaison zurückblickt. Auch die Zahlen sprechen für diese Bilanz. Denn das Freibad hatte in diesem Sommer rund 3000 weniger Badegäste als in der Saison 2025. Hingegen fiel die Zwischenbilanz Mitte August durchaus noch positiv aus.