Freibad Schopfheim: Kein Geld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“

Zur Diskussion um das Schopfheimer Freibad hat unser Leser Fritz Lenz die folgende Meinung.
Wie von unserer Presse berichtet, hat das Bundesprogramm SKS,„Sanierung kommunaler Sportstätten,“ eine Förderung der Schopfheimer Freibadsanierung abgelehnt: eine „Klatsche“ für unsere Verwaltungsspitze und die – außer der CDU – willfährige Gemeinderatsmehrheit. Für einen Maulburger Kommunalpolitiker war klar: „Da haben die Schopfheimer ihre Hausaufgaben nicht gemacht.“ So geht es, wenn man ein Millionenprojekt ohne Grundkenntnisse wie ein Grundschüler angeht, ohne gründliche Vorplanung, ohne Alternativen, ohne valide Kostenrechnungen. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn Schopfheim bei der SKS, mangels Masse, nicht einmal den Offenbarungseid leisten kann.