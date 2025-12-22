Freibad Schopfheim: Kein Geld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“

Wie von unserer Presse berichtet, hat das Bundesprogramm SKS,„Sanierung kommunaler Sportstätten,“ eine Förderung der Schopfheimer Freibadsanierung abgelehnt: eine „Klatsche“ für unsere Verwaltungsspitze und die – außer der CDU – willfährige Gemeinderatsmehrheit. Für einen Maulburger Kommunalpolitiker war klar: „Da haben die Schopfheimer ihre Hausaufgaben nicht gemacht.“ So geht es, wenn man ein Millionenprojekt ohne Grundkenntnisse wie ein Grundschüler angeht, ohne gründliche Vorplanung, ohne Alternativen, ohne valide Kostenrechnungen. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn Schopfheim bei der SKS, mangels Masse, nicht einmal den Offenbarungseid leisten kann.

Dabei hätten es die „Entscheider“ so einfach haben können. Eine umfassende Vorplanung bei diesem Millionenprojekt wäre das Erste gewesen. Dann hätte die Stadt die betroffenen Bürger mit ins Boot holen müssen. Man hätte sie nach ihren Vorstellungen fragen sollen, wie ihr„repariertes Freibad“ aussehen sollte. Die Stadt hat die Anschrift von jedem Saisonkarten- Besitzer. Warum erkundigt man sich nicht erst nach der Meinung dieser Badbenutzer. Statt dessen hat man die Öffentlichkeit außen vorgelassen. Erst zwölf Tage vor der entscheidenden Ratssitzung hat die Verwaltungsspitze die Katze „Naturbad“ aus dem Sack gelassen. Ihr Entscheidungsvorschlag: „Richtungsbeschluss Naturbad“ wurde ohne Diskussion mit dem Bürger, mit Ausnahme der CDU, von allen Fraktionen im Gemeinderat beschlossen.

Als ehemaliger Gemeinderat und Kreisrat ist dieses Verhalten der Verwaltungsspitze für mich ein schwerer Verstoß gegen die „Gemeindeordnung für Baden-Württemberg“: „Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich. Nichtöffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen einzelner erfordern.“ Eine Freibadsanierung ist von Beginn an öffentlich zu verhandeln, damit – nicht wie in Schopfheim geschehen – die Bürger zwölf Tage von der Entscheidung „Naturbad“ überrascht werden. Dies war undemokratisch und ist vergleichbar mit „Orban’schen“ Zuständen. Nie war ein „Naturbad“ in den vergangenen Jahrzehnten ein Thema in Schopfheim.

Ich frage mich, warum dieses Verhalten einer Kommune nicht schon längst der Kommunalaufsicht des Landratamts aufgefallen ist. Letztere erhält eine Kopie dieses Leserbriefs.