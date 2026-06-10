Freibad Schopfheim: Becken wird mit Edelstahl ausgekleidet

Die Interessengemeinschaft (IG) Sport- und Familienbad Schopfheim begrüßt die Beschlussvorlage. Das Kombibecken mit 1500 Quadratmetern Fläche soll bleiben.
Der Schopfheimer Gemeinderat beschäftigt sich in seiner Sitzung am Dienstag, 16. Juni, mit den Sanierungsvarianten für das Schopfheimer Freibad und der Einreichung einer Projektskizze bei der Bundesförderung „Sanierung kommunaler Sportstätten“. Die Verwaltung hat zwei Varianten erarbeitet und schlägt die Variante 1 vor, welche die Sanierung des Kombibeckens inklusive neuem Filtergebäude mit einer Wasserfläche von rund 1500 Quadratmetern umfasst.