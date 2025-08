Gerade in den Sommerferien braucht es im Schönauer Freibad zusätzliche Rettungsschwimmer. Sonst könnte es eng werden.

„So viele Rettungsschwimmer wie in diesem Jahr hatten wir tatsächlich noch nie im Einsatz – das ist sehr erfreulich“, sagt Schönaus Bürgermeister Peter Palme auf Nachfrage unserer Redaktion. „Bis auf eine Person engagieren sich alle allerdings rein ehrenamtlich, was uns natürlich sehr dankbar macht, aber auch gewisse Grenzen mit sich bringt“, erklärt er.

Planung in den Ferien erschwert

Nun sucht die Stadt aktiv nach Rettungsschwimmern für die Sommerferien. Denn: „Einige dieser Ehrenamtlichen befinden sich nun selbst im wohlverdienten Urlaub, was die Planung in der Ferienzeit erschwert“, erklärt der Bürgermeister. Noch hinzu komme, dass der Betriebsleiter des Bads, weiterhin krankheitsbedingt ausfällt, was die Situation zusätzlich belaste.

Reduzierung der Öffnungszeiten nicht geplant

Kann es durch diesen Engpass zur Schließung des Bads kommen? Der Bürgermeister beruhigt: „Wir setzen aktuell alles daran, den Badebetrieb aufrechtzuerhalten. Eine kurzfristige Reduzierung der Öffnungszeiten ist nicht ausgeschlossen, aber derzeit nicht geplant.“ Sollte sich daran etwas ändern, würde die Stadt darüber informieren.

Er führt noch einen positiven Aspekt mit an: Einer der Rettungsschwimmer sei zugleich Ausbilder bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Dadurch könne man im Schönauer Freibad das Rettungsschwimmabzeichen in Silber ablegen. „Deshalb suchen wir gezielt Interessierte, die sich ausbilden lassen oder ihre Kenntnisse auffrischen möchten – auch mit Blick auf kommende Saisons.“