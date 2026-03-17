Freibad Schönau: Die Förderung des Schwimmunterrichts ist ein Anliegen

Mathias Wüst, der neue Badbetriebsleiter im Freibad Schönau, nimmt seine Arbeit auf. Alle Rettungsschwimmer aus dem vergangenen Jahr sind wieder mit im Boot.
Das Freibad Schönau im Schwarzwald hat einen neuen Badbetriebsleiter. Der gebürtige Maulburger Mathias Wüst blickt auf eine beeindruckende Laufbahn zurück. Seit 36 Jahren ist er im Badwesen tätig, davon zuletzt 24 Jahre als Betriebsleiter im Freibad Schopfheim. Als ausgebildeter Fachangestellter für Bäderbetriebe bringt er umfassende Erfahrung und Fachwissen in seine neue Aufgabe ein.