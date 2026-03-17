Freibad Schönau: Die Förderung des Schwimmunterrichts ist ein Anliegen

Mathias Wüst, der neue Badbetriebsleiter im Freibad Schönau, nimmt seine Arbeit auf. Alle Rettungsschwimmer aus dem vergangenen Jahr sind wieder mit im Boot.

Das Freibad Schönau im Schwarzwald hat einen neuen Badbetriebsleiter. Der gebürtige Maulburger Mathias Wüst blickt auf eine beeindruckende Laufbahn zurück. Seit 36 Jahren ist er im Badwesen tätig, davon zuletzt 24 Jahre als Betriebsleiter im Freibad Schopfheim. Als ausgebildeter Fachangestellter für Bäderbetriebe bringt er umfassende Erfahrung und Fachwissen in seine neue Aufgabe ein.

Ein besonderes Anliegen ist ihm die Förderung des Schwimmunterrichts. Als Inhaber der Schwimmschule Wiesental setzt er auf praxisnahe Ausbildung und individuelle Betreuung. Unterstützt wird er dabei von seinem Vater, der mit 85 Jahren vermutlich der älteste aktive Schwimmlehrer Deutschlands ist.

Intensiv-Schwimmkurse

Ab dem 25. Mai starten im Freibad Schönau im Schwarzwald wieder Intensiv-Schwimmkurse für Kinder ab fünf Jahren. Die Kurse finden montags bis freitags von 14 bis 14.45 Uhr statt und laufen jeweils über zwei Wochen. Das Angebot wird fortlaufend bis zum Ende der Saison fortgesetzt. Für alle, die ihre Schwimmausbildung vertiefen möchten, besteht die Möglichkeit, im Hallenbad Maulburg (Wintersaison) weiterführende Kurse zu besuchen.

Weitere Informationen sind unter www.schwimmschule-wiesental.de zu finden.

Darüber hinaus plant Matthias Wüst verschiedene Aktionen, um das Bad noch attraktiver zu gestalten – darunter das stimmungsvolle Mondscheinschwimmen, Live-Musik und weitere Veranstaltungen, die für besondere Sommertage- und Abende im Freibad sorgen sollen. Miteinbezogen werden sollen die ansässigen Vereine, Schulen und die Freibadgaststätte.

Schlechtwetterregelung

Aufgrund der neuen Schlechtwetterregelung bleibt das Bad grundsätzlich bis 18 Uhr geöffnet. Die Entscheidung ob die Schlechtwetterregelung greift wird bis 15 Uhr gefällt und wird künftig über den WhatsApp Kanal: Freibad Schönau im Schwarzwald bekanntgegeben. Als Alternative kann man die Öffnungszeiten telefonisch unter 07673/886 90 10 (Freibad-Kasse) erfragen.

Frühschwimmen

Das Frühschwimmen ist ausschließlich für Inhaber von Saison- oder 10er-Karten vorgesehen.

Hundeschwimmen

Ein besonderes Highlight wird wieder das beliebte Hundeschwimmen sein, welches in diesem Jahr zwei Tage nach der Badesaison am 15. September stattfinden wird.