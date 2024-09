Mit Blumenstrauß und einer Saisonkarte empfing Steven Ulrich, Abteilungsleiter Bäder der Energieversorgung Rottweil (ENRW) am Eingangstor die 80 000. Besucherin der Freibad-Saison 2024.

Obwohl sie zu Hause direkt den Tegernsee vor der Tür hat, hat Graxenberger großen Gefallen am Rottweiler Freibad gefunden. Sie ist derzeit zu Besuch in Rottweil, und da gehört ein Besuch im Freibad dazu. „Mir gefällt besonders der viele Platz zum Bahnenschwimmen“, äußert Graxenberger. Das großzügige Schwimmerbecken des Freibads umfasst 860 Quadratmeter. „Die Anlage hier ist wirklich sehr schön. Nächstes Jahr seht ihr mich dann häufiger“, sagt Graxenberger lachend.

Besucherstärkster Monat: August

Besucherstärkster Monat war in der aktuellen Saison der August mit 32 254 Badegästen. „Trotz des durchwachsenen Wetters im Mai und Juni können wir heute den 80 000. Badegast in dieser Saison begrüßen, das ist großartig, und wir sind sehr dankbar für unsere treuen Gäste“ freut sich Ulrich. Insgesamt 1173 Saisonkarten, davon 112 Familien-Saisonkarten, wurden in dieser Saison verkauft.

Neben dem normalen Freibad-Spaß bot das Freibad Rottweil auch in diesem Jahr mehrere Events an. Ein Kinderspielnachmittag mit Wasserspielgeräten, Hüpfburg und Glitzertattoos ließ Kinderherzen höherschlagen, während die Erwachsenen bei den After-Work-Partys entspannt den Abend ausklingen lassen konnten.

Das Freibad hat noch bis einschließlich Sonntag, 8. September, täglich von 8 bis 20.30 Uhr geöffnet. Dienstags, mittwochs, donnerstags und samstags besteht ab 6.30 Uhr die Möglichkeit zum Frühschwimmen. Außerdem hat das Sole- und Freizeitbad aquasol mit aquasauna seit dem 2. September wieder täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.