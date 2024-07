Freibad Rottweil: So wirkt sich das miese Wetter auf die Besucherzahlen aus

1 Ein breites Grinsen im Gesicht - die Kinder haben trotz wechselhaftem Wetter sichtlich Spaß im Freibad. Foto: Nico Pudimat Fotografie/Nico Pudimat

Eintrittspreise, Öffnungszeiten und das Wetter – Veränderungen im Vergleich zum vergangenen Jahr gibt es nur bei letzterem, aber mit großen Auswirkungen. Steven Ulrich, Abteilungsleiter der Bäder, zieht Bilanz zur bisherigen wechselhaften Badesaison.









Zwölf Monate so nass wie nie – wohl aufgrund des Klimawandels regnete es in Deutschland so viel wie nie zuvor seit Messbeginn. Das macht sich auch bei den Besucherzahlen des Freibads bemerkbar, wie Steven Ulrich, Abteilungsleiter Bäder in Rottweil, berichtet.