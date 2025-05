In Kippenheim geht der Badespaß am Samstag los

1 Bürgermeister Matthias Gutbrod (links) stellte mit Verwaltungskollegen und dem Schwimmbad-Team sicher, dass das Kippenheimer Freibad bereit für die Saisoneröffnung ist. Foto: Gemeinde

Mit einigen Umbaumaßnahmen startet das Kippenheimer Freibad in eine neue Saison.









Link kopiert



Am Kippenheimer Freibad wurden in den vergangenen Jahren einige Umbaumaßnahmen vorgenommen. Darüber berichtet die Gemeinde in einer Mitteilung. So wurde zum Beispiel das Durchschreitebecken in Höhe des Kiosks zur barrierefreien Durchschreitesenke mit Kopfsteinpflaster umgebaut. Auch die in die Jahre gekommenen „Umkleide-Iglus“ wurden mit hölzernen UBamkleide-Schnecken ersetzt.