Freibad Müllheim: Auch die große Rutsche wird instandgesetzt

Das Müllheimer Freizeit- und Familienbad steht vor umfangreichen Sanierungsarbeiten. Insgesamt werden rund eine Million Euro bis 2027 investiert.
Es geht um zentrale Technologien im Müllheimer Schwimmbad, die in den kommenden zwei bis drei Jahren ertüchtigt und modernisiert werden sollen. So berichtete es Till Bethe, Geschäftsführer des Müllheimer Ingenieurbüros IST Energieplan, im Bauausschuss. Das Ingenieurbüro hatte sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Anlage befasst und sowohl den Sanierungsaufwand als auch notwendige Modernisierungsarbeiten festgestellt.