Yoga-Kurse im Freibad und ein Konzert in der Reichenbachhalle: In dieser Freibad-Saison wird wieder einiges geboten.

Für viele Badegäste dürfte es eine Enttäuschung sein: Kaum hat die Badesaison begonnen, muss das Freibad Klosterreichenbach wieder schließen – für zweieinhalb Wochen wegen unvorhergesehener Sanierungsarbeiten.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Denn in dieser Freibadsaison können sich die Gäste über einige Neuerungen freuen. Über diese berichtet der Förderverein Freibad Klosterreichenbach in einer Pressemitteilung.

So ist dieses Jahr neu, dass im Freibadkiosk neben Pommes auch Baguettes und die Bio-Mandelhörnchen vom „HofbauernHof“ verkauft werden. Daneben gibt es Kuchen, der von Unterstützern gespendet wird.

Yoga-Kurse am Dienstag

Während der DLRG-Trainingsstunden werden dienstags zwei Yoga-Kurse von Eva van Egan-Krieger für Anfänger sowie Fortgeschrittene auf der Schwimmbadwiese angeboten. Wer mitmachen möchte, kann sich anmelden per E-Mail an com@inbayo.de. Aber auch Kurzentschlossene sind laut der Mitteilung willkommen. Die Teilnahme kostet zwölf Euro pro Kurs. Neu in dieser Saison ist auch, dass erstmals Ferienjobber und Minijobber eingestellt wurden, die das ehrenamtliches Team unterstützen.

Auch eine Abendveranstaltungen gibt es in diesem Jahr. Am Samstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr kommt der „S.U.S.I.-Chor“ aus Freiburg in die Reichenbachhalle. Der S.U.S.I.-Chor Freiburg singt „Über Grenzen“ und nähert sich dem Thema Grenzen politisch, persönlich, künstlerisch – in jedem Fall vielstimmig, wie es in der Mitteilung heißt. Die rund 40 Sänger aus dem Freiburger Vauban-Viertel singen unter der Leitung von Ansgar Rettner.

Vorverkaufsstellen sind der Freibad Kiosk Klosterreichenbach, die Buchhandlung Osiander und die Blütensinfonie. Tickets kosten 15 Euro – ermäßigt 10 Euro. Reservierung für die Abendkasse sind möglich per E-Mail an kontakt@fvfk.org