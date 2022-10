Ohne weitere Helfer ist die Zukunft von "Schwimmi" in Gefahr

1 Ob die Besucher im Vöhrenbacher Freibad weiter ihre Bahnen ziehen können, hängt von der tatkräftigen Unterstützung für den Förderverein Schwimmsport ab. Denn die Mitglieder müssen ab nächstem Jahr die Betriebsführung übernehmen. Foto: Archiv Eich

Die Zukunft des Vöhrenbacher Freibad Schwimmi war zentrales Thema in der Hauptversammlung des Fördervereins Schwimmsport. Um den Betrieb fortzuführen, sind weitere Mitstreiter dringend erforderlich.















Vöhrenbach - "Steht auf und rettet unser Schwimmbad", so lautete der eindringliche Appell der Vorsitzenden des Fördervereins Schwimmsport Vöhrenbach, Rita Ketterer, an die Bevölkerung von Vöhrenbach und dem Umland. Auch Bürgermeister Heiko Wehrle machte bei der Hauptversammlung des Fördervereins Schwimmsport deutlich, dass mit der Änderung der Betriebsführung im kommenden Jahr dringend "helfende Hände gebraucht" werden.

Wenn den Menschen das Schwimmi am Herzen liege, sollten sie dem Förderverein bei seiner neuen Aufgabe helfen. Denn entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates muss ab dem kommenden Jahr eine andere Institution und damit wie jetzt geplant der Förderverein Schwimmsport die Betriebsführung des Schwimmi übernehmen. Wenn diese Übernahme und die damit verbundenen Arbeiten nicht bewältigt werden, ist das Freibad in großer Gefahr. Daher sollten sich die Bürger beim Förderverein melden und einbringen, betont das Vorstandsteam.

An vielen Stellen helfende Hände benötigt

Das Freibad war schon immer ein Defizit-Betrieb, aber für die Stadt sei es die Frage, wie lange dies noch gestemmt werden könne. An vielen Stellen werden helfende Hände benötigt, sei es beim Saisonstart oder auch immer wieder zwischendurch. Angesprochen seien auch die Menschen in den umliegenden Gemeinden, die sehen, welch "tolles Schwimmbad" man in Vöhrenbach vorfindet. Die Besucherzahl von fast 20 000 Badegästen zeigt, dass das Vöhrenbacher Schwimmi attraktiv ist. Aber dies alles ist mit einem riesigen Aufwand verbunden. Die Bürger sollten mithelfen, um das Bad zu erhalten, stellte Bürgermeister Wehrle fest.

Auch Rita Ketterer machte deutlich, dass der Förderverein Schwimmsport in vielen Bereichen tätig ist. Enttäuscht war sie, dass von den zahlreichen Mitgliedern gerade einmal sechs zu der Hauptversammlung gekommen waren. Die Arbeit müsse aber gerade in der aktuellen Situation auf mehr Schultern verteilt werden. Nur gemeinsam könne man so weitergehen. "Wenn die Unterstützung nicht größer wird, sehe ich schwarz für das Schwimmi", schloss Rita Ketterer ihren Appell.

Mit großem Engagement hatte Freibad trotz Corona-Vorgaben geöffnet

Über die Vereinskasse berichtete Karin Böhler. Im vergangenen Jahr hat der Förderverein vor allem auch die Stadt Vöhrenbach mit 10 000 Euro bei den Betriebskosten unterstützt. Rita Ketterer ließ die beiden vergangenen Jahre Revue passieren, die stark von Corona geprägt waren. Mit großem Engagement konnte das Freibad trotz der Vorgaben geöffnet werden. Zum Saisonstart 2021 stand beispielsweise am Eingang ein Testmobil. Unter anderem wurde für das Freibad auch ein Rasenmäher angeschafft, der Förderverein übernimmt seitdem die Rasenpflege.

Auch das Einwintern und Auswintern ist ein größerer Arbeitseinsatz. Im Herbst gab es dann ein Helferfest, bei dem auch die Planung für das laufende Jahr angegangen wurde. Erfolgreich abgeschlossen wurde mit der Volksbank ein Crowdfunding, mit dessen finanziellem Ergebnis vor allem der Matschplatz wieder auf Vordermann gebracht werden soll. Begonnen hat wieder der regelmäßige Kuchenverkauf über den Winter für das Schwimmi jeweils einmal im Monat. Der nächste Kuchen-Termin ist am Freitag, 4. November, von 9 bis 12 Uhr.

Intensive Kontakte des Vereins zur Stadtverwaltung

Bürgermeister Wehrle bestätigte die intensiven Kontakte des Vereins zur Stadtverwaltung und dankte für die erfolgreiche Arbeit in den beiden vergangenen Jahren. Vor allem machte er wie auch die Vorsitzende Rita Ketterer deutlich, dass der Förderverein im kommenden Jahr bei der Übernahme der Betriebsführung breite Unterstützung aus der Bevölkerung braucht. Bei den Wahlen wurde Tanja Jäger erneut zur zweiten Vorsitzenden gewählt, Stefanie Wischmann wird zweite Kassiererin, Tim Sickinger Schriftführer. Als Beisitzer gewählt wurden Sebastian Robra und neu Daniela Girasole. Geplant ist im kommenden Jahr wieder eine Poolparty und der Vorverkauf der Saison-Karten.