Es geht weiter wie bisher im Freibad Schwimmi in Vöhrenbach: Bereits zum fünften Mal wurde die Firma Schwimmbad.so von „Kapi“ Kapitoschka Koslowski mit dem Betrieb des Vöhrenbacher Freibades betraut Und auch der Vorverkauf der Saisonkarten findet wieder statt, in diesem Jahr am 10. und 11. Mai.

Seit 2021 hat die Firma Schwimmbad.so aus Gutach im Breisgau die Betriebsführung des Freibades übernommen. Von beiden Seiten wird die Zusammenarbeit als sehr gut eingeschätzt. Schwimmbad.so zeigte sich daher interessiert, auch im kommenden Jahr wieder die Betriebsführung zu übernehmen.

Da auch in diesem Jahr die geplante und vom Gemeinderat beschlossene Betriebsführung durch den Förderverein wohl nicht zustande kommt, sei der erneute Vertrag nötig, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dabei sollen wie bisher die notwendigen Maßnahmen für die Vorbereitung und den laufenden Unterhalt mit dem Förderverein Schwimmsport abgesprochen werden.

Start der Freibadsaison am Wochenende 24./25. Mai geplant

Saisonstart ist geplant am Wochenende 24./25. Mai oder ersatzweise an Himmelfahrt, 29. Mai. Das Saisonende wird wieder fix definiert auf das Ende der Sommerferien mit dem Sonntag, 14. September.

Ebenfalls wurde in der Sitzung der schon seit Jahren durchgeführte Vorverkauf besprochen. Der Förderverein Schwimmsport will sich auch für die Saison 2025 ehrenamtlich einbringen. In diesem Jahr sind zwei Termine für den Vorverkauf geplant: Zum einen am Samstag, 10. Mai, im Freibad. Neu ist der Vorverkauf am Sonntag, 11. Mai, im Rahmen einer Veranstaltung zum Muttertag im Park.

Vorverkauf bietet Rabatt

Dieser Vorverkauf, so die Verwaltung, bietet die Möglichkeit, bereits im Vorfeld der Saison eine hohe Anzahl an Saisonkarten zu verkaufen. Gleichzeitig kommen die Einnahmen durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen dem Freibad zugute. Wie bisher bietet der Vorverkauf einen Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Preis. Zu diesem Preis sind die Karten nur an den beiden Vorverkaufstagen erhältlich. Es besteht aber ebenfalls wieder die Möglichkeit, bis zum Tag des Vorverkaufs die Saisonkarten vorzubestellen und damit ebenfalls den Rabatt zu sichern.

Die aktuellen Eintrittspreise des Schwimmis findet man auch auf der Homepage der Stadt Vöhrenbach. Die Saisonkarten für Erwachsene kosten 65 Euro oder ermäßigt 35 Euro. Die Saisonkarte für Familien kostet mit beiden Elternteilen 110 Euro und mit einem Elternteil 77 Euro.