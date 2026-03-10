Freibad in Tennenbronn Altmodischer Zustand Lesermeinung 10.03.2026 - 10:34 Uhr 1 Das Freibad in Tennenbronn bedarf aus Lesersicht Neuerungen. Foto: Schwarzwälder Bote Zum Freibad in Tennenbronn hat unser Leser Rudolf Herr aus Schramberg folgende Meinung. Link kopiert Altmodisch Das Freibad in Tennenbronn ist zwar neu gestaltet, verfügt aber nur über eine herkömmliche (altmodische) Heizungsanlage. Weder eine PV noch Solar noch WP-Anlage ist vorhanden und hat auch kein BHKW. Mit diesen Systemen könnte man auf Dauer Kosten und CO2 einsparen. Für das Erwärmen des Wassers kann man sich effektive (Zusatz)-Maßnahmen vorstellen. Sowohl in Königsfeld als auch in Hornberg wird erfolgreich die „Wasserschlauch-Methode“ (Solar) angewendet. Das Thema (des Erwärmens) wäre eine praktische Semesterarbeit für eine Hochschule. Mein kleines Balkonkraftwerk amortisiert sich schon nach vier Jahren! Rudolf HerrSchramberg Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.