Freibad in Tennenbronn: Altmodischer Zustand

Das Freibad in Tennenbronn ist zwar neu gestaltet, verfügt aber nur über eine herkömmliche (altmodische) Heizungsanlage. Weder eine PV noch Solar noch WP-Anlage ist vorhanden und hat auch kein BHKW. Mit diesen Systemen könnte man auf Dauer Kosten und CO2 einsparen. Für das Erwärmen des Wassers kann man sich effektive (Zusatz)-Maßnahmen vorstellen. Sowohl in Königsfeld als auch in Hornberg wird erfolgreich die „Wasserschlauch-Methode“ (Solar) angewendet. Das Thema (des Erwärmens) wäre eine praktische Semesterarbeit für eine Hochschule. Mein kleines Balkonkraftwerk amortisiert sich schon nach vier Jahren!